El violinista David Garrett regresa a Chile con su tour mundial “Millennium Symphony”

El aclamado músico, reconocido por su habilidad para fusionar la música clásica con el pop y el rock, se presentará el 26 de noviembre en el Teatro Municipal de Santiago. Las entradas ya están a la venta.

El reconocido virtuoso del violín David Garrett volverá a pisar suelo chileno para presentar su tour mundial Millennium Symphony. El concierto se realizará el próximo 26 de noviembre en el prestigioso Teatro Municipal de Santiago, consolidando el regreso de uno de los artistas crossover más exitosos a nivel global.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Garrett se ha destacado por su capacidad de romper las barreras entre la música clásica y los géneros populares. Su nuevo show en vivo se basa en el álbum del mismo nombre, lanzado en octubre de 2024, en el que reinterpreta grandes éxitos de los últimos 25 años.

Un show que fusiona lo clásico y lo moderno

El álbum Millennium Symphony es descrito por el propio artista como su “evolución crossover” personal. En él, el violinista y compositor fusiona sonidos sinfónicos con temas de artistas contemporáneos como Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd y David Guetta, creando lo que ha llamado “paisajes sonoros impresionantes”.

Garrett es parte de una gira que incluye a seis países de la región: México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, donde interpretará estas obras a gran escala. Su llegada genera gran expectativa entre sus más de cuatro millones de seguidores alrededor del mundo, a quienes ha cautivado con cerca de 1.600 conciertos.

El artista ha vendido más de cinco millones de CDs y ha acumulado 5.6 mil millones de reproducciones a nivel global. Sus grabaciones han sido reconocidas con 14 discos de platino y 32 de oro, lo que subraya su popularidad y éxito comercial tanto en el ámbito de la música clásica como en el crossover.

Entradas y precios para el show en Santiago

Las entradas para el concierto de David Garrett ya se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket. Se ha habilitado una preventa especial con precios rebajados para las primeras 500 entradas, con un valor que oscila entre los $35.000 para galería y los $105.000 en el sector Platea VIP.

Una vez finalizada la preventa, los precios generales irán desde los $37.000 a los $115.000. Los fanáticos tendrán la oportunidad de presenciar en vivo la versatilidad de este aclamado solista, quien se mueve con soltura entre las salas de concierto más prestigiosas y los grandes estadios del mundo.