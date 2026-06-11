Pixar revela “Gatto”, su próxima película animada con Mark Ruffalo y Laurence Fishburne como gatos mafiosos en Venecia

Pixar anunció su próximo largometraje animado: “Gatto”, una historia ambientada en Venecia, Italia, que sigue a dos gatos atrapados en el mundo del crimen felino. La revelación llega una semana antes del estreno de “Toy Story 5” en cines.

Mark Ruffalo prestará su voz a Nero, un gato negro callejero que navega las supersticiosas calles y canales de Venecia, mientras que Laurence Fishburne interpretará a Rocco, el despiadado jefe de la mafia felina local. Según la sinopsis oficial, Nero carga con una deuda hacia Rocco y, en medio de ese conflicto, se ve obligado a forjar “una amistad verdaderamente inesperada” que podría llevarlo a descubrir su propósito de vida.

Un tráiler con humor y crimen felino

El tráiler teaser muestra a una pandilla de gatos en una azotea, con uno repiqueteando sus garras al estilo mafioso. La escena evoluciona hacia un interrogatorio sobre atún desaparecido, hasta que los tres protagonistas se distraen con una bombilla colgante y terminan peleando por ella hasta que Rocco la muerde y la rompe.

Según reportó Variety,“Gatto” está dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el mismo equipo responsable de “Luca”. La película llega a cines el 5 de marzo de 2027 y se enmarca en un período favorable para Pixar: “Inside Out 2” recaudó casi 1.700 millones de dólares en taquilla mundial, y “Hoppers”, estrenada a principios de este año, también registró buenos resultados.