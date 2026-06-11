Producción de la OPEP en mayo cae a 18,83 millones de barriles diarios mientras el Brent y el WTI rondan los US$ 100

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó este jueves su informe mensual sobre el mercado petrolero, en el que reportó que el valor de la Canasta de Referencia de la OPEP (ORB) aumentó US$ 5,49 mensuales en mayo, promediando US$ 114,55 por barril.

Este aumento se trata del incremento mensual más significativo registrado en lo que va del año.

En cuanto a los principales referentes internacionales, el contrato Brent subió US$ 1,25, promediando US$ 103,71 por barril, mientras que el WTI bajó US$ 0,16, situándose en US$ 98,51 por barril.

Demanda mundial proyectada en 1,0 mb/d para 2026, ajustada a la baja

Respecto a la demanda mundial de petróleo, la OPEP proyecta un crecimiento de 1,0 millón de barriles diarios (mb/d) en 2026, lo que representa un ajuste a la baja de 0,2 mb/d frente a la estimación del mes anterior.

De ese total, los países de la OCDE aportarían un alza de apenas 0,1 mb/d, mientras que las economías fuera de la OCDE —lideradas por China, otros países asiáticos e India— concentrarían un aumento de 0,9 mb/d.

Para 2027, la organización anticipa un repunte mayor, con un crecimiento de 1,7 mb/d a nivel global.

Producción de la OPEP cae a 18,83 mb/d en mayo

En el frente de la oferta, la producción de líquidos de países que no participan en la Declaración de Cooperación (No-DoC) crecería en 0,6 mb/d durante 2026, hasta promediar 54,8 mb/d, impulsada principalmente por Brasil, Estados Unidos, Canadá y Argentina.

Sobre la producción de la OPEP, el informe detalla que el bloque produjo 18,83 millones de barriles diarios en mayo, una caída de 0,18 mb/d respecto a abril.

A nivel del conjunto de países que integran la Declaración de Cooperación (DoC), la producción de crudo promedió 33,13 mb/d en mayo, con una baja de 0,19 mb/d mensual.

Crecimiento mundial se mantiene en 3,1% para 2026

En el plano macroeconómico, la OPEP mantuvo sin cambios su proyección de crecimiento económico mundial en 3,1% para 2026 y 3,2% para 2027.

Estados Unidos mantendría un crecimiento de 2,2% este año, mientras que la Eurozona fue revisada levemente a la baja, de 1,1% a 1,0%. China e India sostienen sus proyecciones en 4,6% y 6,6%, respectivamente.

Finalmente, la OPEP destaca que los inventarios comerciales de la OCDE cayeron 48,4 millones de barriles en abril, hasta los 2.748 millones de barriles, ubicándose 53,7 millones de barriles por debajo del promedio de los últimos cinco años.