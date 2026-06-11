Nuam pone fin a casi ocho años de S&P al frente del IPSA y elige a MSCI como reemplazo

El holding bursátil regional nuam, que integra a las plazas de Chile, Perú y Colombia, confirmó que, tras casi ocho años al mando, el grupo sustituirá a la estadounidense S&P Dow Jones Indices como operador de la Bolsa de Santiago.
Nuam informó que eligió a la casa constructora de índices MSCI para el cálculo, distribución y administración tanto del IPSA como del IGPA, cambio que se hará efectivo a partir del 1 de septiembre próximo.
El holding señaló que la medida “busca asegurar continuidad operativa para el mercado, resguardando el rol de estos índices como referencias ampliamente utilizadas por inversionistas, intermediarios y emisores”, según consignó Diario Financiero.
El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, sostuvo: “La incorporación de MSCI como proveedor de los índices de la Bolsa de Santiago representa un nuevo paso en la evolución del ecosistema de mercado impulsada por nuam y su filial en Chile, reforzando el alineamiento con estándares internacionales“.
Chile completa el traspaso a MSCI tras la migración de Perú y Colombia
Los lazos entre nuam y MSCI se han ido estrechando en el último tiempo: a mediados de 2025 anunciaron el lanzamiento del índice regional “MSCI nuam”, que contempla a 56 compañías de los tres mercados que componen la bolsa integrada.
MSCI opera además el principal índice bursátil de Colombia, el Colcap, y a fines del año pasado se concretó la migración del índice Perú General, que también estaba bajo administración de S&P, hacia MSCI.
“Este avance se enmarca en un proceso más amplio de colaboración entre nuam y MSCI, que ya ha considerado hitos relevantes como el lanzamiento del MSCI nuam, índice regional que reúne a compañías líderes de Chile, Colombia y Perú bajo una metodología de reconocimiento internacional, así como la migración de los índices locales de Perú y Colombia a MSCI”, indicaron desde nuam.
Con esto, Chile sería el último de los mercados agrupados bajo nuam en completar el traspaso.
De S&P CLX IPSA al nuevo operador: el historial del índice chileno
El 6 de agosto de 2018, la administración, operación y desarrollo del IPSA había pasado a manos de S&P Dow Jones Indices, lo que implicó una actualización en su metodología y nombre, pasando a llamarse “S&P CLX IPSA”.
Uno de los principales ajustes de ese cambio fue la reducción del número de acciones que componen el índice, de 40 a un máximo de 30.
Actualmente, MSCI cotiza en la Bolsa de Nueva York, opera más de 246.000 índices y más de US$ 17 billones en activos a nivel mundial están ligados a sus índices, entre ellos el MSCI World, el MSCI ACWI y el MSCI de Mercados Emergentes.
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