The Strokes retrasan el lanzamiento ‘Reality Awaits’ y anuncian un concierto masivo en Nueva York

The Strokes confirmaron este miércoles el aplazamiento de su nuevo álbum ‘Reality Awaits’ y, al mismo tiempo, anunciaron su primer concierto principal en la ciudad de Nueva York desde 2023. La fecha original del disco, el 26 de junio, se trasladó al 24 de julio sin que la banda explicara los motivos. El esperado trabajo sucede a ‘The New Abnormal’ (2020) y hasta ahora presentó los sencillos ‘Going Shopping’ y ‘Falling Out Of Love’.

El concierto de regreso ocurrirá el 2 de octubre en Flushing Meadows Corona Park, en Queens. Beach House, TV on the Radio y Fcukers integran el cartel de una noche con descuentos especiales para los vecinos del área. Los residentes de los códigos postales 11368, 11355, 11375 y 11367 obtendrán un 20% de rebaja en las entradas generales. Las preventas comienzan el 17 de junio y la venta general se abre el 18 de junio a las 10 a.m., hora del Este.

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Amplia gira mundial y baja temporal

El show en Nueva York se suma a un calendario cargado. The Strokes ya actuaron en Coachella 2026 —donde criticaron a la CIA y al gobierno estadounidense— y próximamente tocarán en Bonnaroo, Summer Sonic y una gira por Reino Unido, Norteamérica, Europa y Japón. La banda ofrecerá su primer recorrido completo como cabeza de cartel en Reino Unido e Irlanda en más de dos décadas, que incluye parada en el O2 de Londres. Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, Alex Cameron y ÖLÜM figuran como teloneros. Se añadieron más fechas por la alta demanda.

Todas estas presentaciones ocurren sin el guitarrista Nick Valensi, quien tomó un “descanso temporal” de los conciertos en vivo, según comunicó la propia banda.

Recepción dividida y la defensa de Hammond Jr.

Según reportó NME, los dos temas adelanto de ‘Reality Awaits’ dividieron a los seguidores por el uso de vocoder en la voz de Julian Casablancas, un efecto que remite a la colaboración de 2013 con Daft Punk, ‘Instant Crush’, y al corte de 2020 ‘At the Door’. Albert Hammond Jr. calificó el disco como “mi álbum favorito” de The Strokes hasta la fecha y destacó la grabación con Rick Rubin como una de sus mejores experiencias como músico. En tanto, la reseña de NME le otorgó tres estrellas a ‘Going Shopping’ y señaló que la canción “no se siente audaz” y carece de la tenacidad esperada, más allá de un solo de guitarra final.