Knicks completan la remontada más grande en la historia de las Finales de la NBA: de -29 a un triunfo agónico 107-106

(CNN) – Los New York Knicks escribieron una página dorada en la historia de la NBA este miércoles. En el Juego 4 de las Finales, remontaron un déficit histórico de 29 puntos para vencer a los San Antonio Spurs por 107-106 y ponerse 3-1 arriba en la serie al mejor de siete. La hazańa opaca la anterior marca de 24 puntos, establecida por los Boston Celtics hace casi dos décadas.

OG Anunoby game-winner for the Knicks! 😳 New York pulls off the unreal 29-point comeback! pic.twitter.com/o5FF3IoMiX — ESPN (@espn) June 11, 2026

Una remontada de película en el Madison Square Garden

San Antonio dominó la primera mitad con una ventaja de 76-49, la mayor para un visitante en Finales (excluyendo la burbuja de 2020), y acertó 14 triples, otro récord en un primer tiempo. Pero los Knicks despertaron en el complemento. Jalen Brunson lideró con 36 puntos, mientras que OG Anunoby agregó 33 unidades (7 de 9 en triples). El alero selló la victoria con un tapón de rebote ofensivo a 1.2 segundos, tras un triple fallado de Brunson, que envió al Madison Square Garden al delirio.

Wembanyama, al borde de la suspensión

Victor Wembanyama acumuló su tercera falta flagrante en la postemporada (una en este partido por golpear a Karl-Anthony Towns con el codo). Una cuarta le significaría una suspensión automática. El francés terminó con 24 puntos, 13 rebotes y tres tapones, pero lamentó la derrota: “Duele, desperdiciamos nuestras ventajas”. El Juego 5 será el sábado en San Antonio, donde los Knicks buscan su primer título desde 1973.