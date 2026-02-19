¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

El máximo galardón del Festival de Viña del Mar, confeccionado con cromo, rodio y 85 cristales Swarovski, reconoce trayectorias excepcionales y un vínculo profundo con la Quinta Vergara. Solo cinco artistas lo recibieron desde su creación.

En 65 años de historia del Festival de Viña del Mar, apenas cinco artistas lograron alzarse con la Gaviota de Platino, el galardón más exclusivo del certamen. Confeccionada con cromo y rodio y adornada con 85 cristales Swarovski, esta presea se reserva para actuaciones superlativas o para conmemorar a figuras icónicas cuya conexión con la Quinta Vergara trasciende lo meramente artístico.

Los cinco elegidos

El primer artista en recibir este reconocimiento fue Luis Miguel en 2012. El cantante mexicano obtuvo el galardón en reconocimiento a sus 30 años de carrera, en una ceremonia que marcó un hito en la historia del festival.

Cinco años después, en 2017, Isabel Pantoja se convirtió en la segunda recipiendaria. La española recibió la Gaviota de Platino en un emotivo homenaje que originalmente estaba destinado a Juan Gabriel, fallecido el año previo.

En 2019, Lucho Gatica recibió el premio de manera póstuma. El galardón fue entregado a su sobrino Humberto Gatica durante la ceremonia inaugural de esa edición, reconociendo la trayectoria del “Rey del Bolero”.

Los Jaivas marcaron un hito para la música chilena en 2023 al convertirse en la primera banda nacional en recibir la Gaviota de Platino. Además del galardón, la alcaldesa Macarena Ripamonti entregó a la banda las llaves de la ciudad, honor que hasta entonces solo tenía Marco Antonio Solís. La lista la completó Myriam Hernández en 2025, quien se sumó al selecto grupo con una carrera consolidada y un vínculo profundo con el público viñamarino.

Los candidatos para Viña 2026

A días del inicio del certamen, los nombres que suenan para una posible sexta Gaviota de Platino son Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel, todos con más de 30 años de trayectoria.

Sin embargo, el requisito del “vínculo íntimo con el Festival” juega en contra de todos ellos: Estefan solo actuó en 1983 y regresa tras 43 años; Pet Shop Boys debuta este viernes; Juanes suma cuatro visitas sin arraigo profundo; y Yandel ha pasado en tres ocasiones con Wisin & Yandel y una como solista.

Mon Laferte, con presentaciones icónicas en 2017 y 2020, posee la conexión emocional pero no alcanza los 30 años de carrera. La decisión dependerá del público y la organización.