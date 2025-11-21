“Calurosa Navidad”, el nuevo estreno de 31 minutos que promete cambiar el sentido del cine navideño

A 17 años del estreno de su primera película, 31 minutos estrena “Calurosa Navidad”, luego de su exitosa premiere donde desfilaron más de 120 títeres, sumando un nuevo Récord Guinness para el país.

A días del gran desfile en la avant premiere de su nueva película, 31 minutos: Calurosa Navidad, 31 minutos desfiló por la gran alfombra roja, instancia que los llevó a conseguir otro Récord Guinness para Chile desde el Centro Cultural Matucana 100.

Esta no es la primera película para la serie de televisión: el 27 de marzo de 2008, hace más de 17 años, estrenaron 31 minutos: La película.

Desde su primera emisión televisada en 2003, es un hecho que para muchos de los chilenos 31 minutos es parte de la historia nacional.

Con el paso de los años, la franquicia ha logrado acumular varios reconocimientos a nivel internacional. Entre ellos, destaca los distintos álbumes musicales, giras en América Latina, proyectos teatrales e incluso los ha llevado a realizar una exhibición museográfica en Chile y México, ambas con entradas totalmente sold out.

Uno de los logros más recientes del noticiero es el reciente Tiny Desk de NPR Music, que a poco más de un mes desde que fue emitido ya acumula más de 12 millones de visitas.

Pero 31 minutos no es solo para los niños. A medida de que vamos creciendo caemos en cuenta que los personajes desarrollan una complejidad única mezclando humor, crítica social y melodías inolvidables.

De qué se trata la película “31 minutos: Calurosa Navidad”

El filme sigue la historia de las calurosas navidades que se viven en América Latina, en la cuál una ola de calor amenaza la festividad en Titirilquén. Frente a la crisis, Juan Carlos Bodoque comienza su viaje al Polo Norte, con el objetivo de recuperar la navidad. A la vez, Tulio Triviño, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto de los personajes preparan un evento especial para el regreso de Bodoque.

Dónde ver “31 minutos: Calurosa Navidad”

La película ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, llegando a más de 240 países.