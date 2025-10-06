¡31 Minutos debuta oficialmente en Tiny Desk! Mira la esperada presentación

El video de poco más de 21 minutos de duración fue lanzado en las plataformas de NPR esta madrugada. Revisa los detalles.

La madrugada de este lunes, finalmente se estrenó el esperado Tiny Desk Concert de 31 Minutos.

El video de más de 21 minutos de duración se lanzó a través de las plataformas de la National Public Radio (NPR), en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Se presentaron un total de siete canciones y aparecieron personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Freddy Turbina, Juanín Juan Harry y Patana.

Entre quienes participaron en el Tiny Desk se encuentran Álvaro Díaz, Pedro Peirano, Alejandra Neumann, Pablo Ilabaca, Jani Dueñas, Pato Díaz y Daniel Castro.

De esta forma, el noticiero de títeres se suma a artistas nacionales como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio, quienes ya han pasado por la icónica oficina-estudio estadounidense.

¿Qué canciones presentó 31 Minutos en el Tiny Desk?

Mi Equilibrio Espiritual

Bailan sin Cesar

Objeción Denegada

Calurosa Navidad

Mi Muñeca me Habló

Arwrarwrirwrarwro

Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)

Mira el Tiny Desk de 31 Minutos