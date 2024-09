“Fue el día más oscuro de mi carrera”: Estrella de “Buffy, la cazavampiros” debió ir a terapia tras actuar un intento de abuso sexual

James Marsters relató que tiene una reacción visceral con ese tipo de escenas por lo que ahora no hace audiciones para "cosas así".

James Marsters, el actor que interpretó al vampiro Spike en la recordada serie Buffy: La Cazacampiros, reveló que una de las escenas más controvertidas que filmó en la serie lo afectó tanto emocionalmente, que llegó a motivarlo a buscar ayuda para su salud mental.

El momento en cuestión forma parte del episodio Seeing Red, de la sexta temporada del show emitido desde 1997 a 2003 bajo la dirección de Joss Whedon.

Allí, Spike intenta de forzar a Buffy –interpretada por Sarah Michelle Gellar– a tener relaciones sexuales con él en el baño de su casa, pero la protagonista es capaz de defenderse y luchar contra él.

“Buffy me hizo ir a terapia. En serio. Buffy me destrozó”, confesó el actor, que hoy tiene 62 años, en el podcast de Michael Rosenbaum Inside of You. “Es una escena problemática para mucha gente a la que le gusta la serie. Fue el día más oscuro de mi carrera profesional“.

El contexto detrás de una de las escenas más controversiales de Buffy, La Cazavampiros

“A los guionistas se les pidió que pensaran en su peor día, ese del que no hablaban. Su más oscuro secreto, el que no los dejaba dormir por la noche. Alguna vez que de verdad hirieron a alguien o que de verdad los hirieron, o cometieron un gran error de algún tipo. Y después pegarle colmillos metafóricos a esa infidencia oscura y contársela a todo el mundo”, recordó el intérprete respecto a aquel día en el rodaje.

La escena es, a la fecha, considerada por muchos como una de las más difíciles de ver en toda la serie. Y la decisión de sumarla al guion del show incluso ha llegado a hacer sentir a algunos fans “traicionados” por los productores.

“A una de las guionistas se le ocurrió esta idea porque, cuando todavía estudiaba en la universidad, terminaron con ella y fue a la casa de su ex y pensó que, si hacían el amor una vez más, todo se iba a arreglar”, continuó explicando Marsters.

“Ella como que se forzó y él tuvo que sacarla físicamente del lugar, y ese fue uno de los recuerdos más dolorosos de esa época de su vida”.

A Marsters, en tanto, le preocupaba cómo percibirían la escena los fans de la serie, sobre todo teniendo en cuenta que se cambiarían los géneros que tuvieron lugar en el contexto original que inspiró el guion.

“Pensaron que, como Buffy era una superheroína, podían cambiar los sexos, ya que Buffy podía defenderse muy, muy fácilmente de esto”, explicó. “Pensaron que podrían hacer que un hombre se lo hiciera a una mujer y sería lo mismo”.

Y continuó: “Yo les hablé y les dije: ‘Gente, estamos entregándole una experiencia vicaria a la audiencia. Todos los que están viendo Buffy son Buffy, y no son superhéroes, así que le voy a hacer esto –en referencia al intento de violación– a cada una de las personas que ve la serie, y todas van a tener una reacción muy diferente'”.

Por alcances de contrato, el hombre de carne y hueso tras el personaje de Spike no podía rechazar filmar una parte en específico. “Una vez que terminamos la escena, fue un infierno. Fue mi infierno personal“, recordó.

“No me gustan las escenas de abuso sexual. No me gusta nada que tenga que ver con eso“, aclaró. “No hago audiciones para cosas así. Si hay una película con ese tipo de material, no voy a verla. Si aparece en televisión, tengo que apagarlo antes de que me den ganas de destrozarlo. Tengo una reacción muy visceral ante esa clase de material”.

El año pasado, en conversación con Radio Times, Marsters ya había explicado que una de las razones por las que los guionistas incluyeron la escena de violación en la sexta temporada fue porque intentaban que el público percibiera a Spike como un villano.

Por lo mismo, los guionistas recurrían a acciones cada vez más negativas para el personaje, con el objetivo de que los espectadores dejaran de simpatizar con él.

Por su parte, Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy, ha dicho que prefiere evitar ver el episodio Seeing Red en compañía de su familia.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2023, la actriz admitió tener “problemas con la (temporada) seis” y prefiere no revivirla, pues considera que no es un contenido adecuado de ver junto a sus hijos.