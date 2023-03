(CNN/CNN Chile) – Antes de que Pedro Pascal enfrentara a los infectados en The Last of Us, fue un estudiante universitario convertido en vampiro en Buffy, la cazavampiros, como señaló Sarah Michelle Gellar en Instagram este lunes.

“Cuando #Madre conoció a #Padre”, escribió Gellar en el pie de la foto en la que se los ve a ella y a Pascal en su episodio compartido de “Buffy”, en 1999.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Michelle (@sarahmgellar)

A pesar de que Pascal tiene una cuenta de Instagram activa, al parecer solo se enteró de la publicación de Geller durante un evento del estreno de la temporada 3 de The Mandalorian este martes y se sorprendió y se mostró encantado.

“Algo de lo que me acabo de enterar y estoy muy emocionado, y no puedo esperar a recuperar mi teléfono para poder verlo yo mismo, es que Sarah Michelle Gellar me recuerda”, dijo Pascal a Access Hollywood.

Pascal apareció en el episodio de estreno de la temporada 4 de “Buffy” interpretando a Eddie, un estudiante universitario que se hace amigo de Gellar, hasta que ella se ve obligada a matarlo cuando se convierte en vampiro.

Algunos comentarios en la publicación expresaban que les hubiese gustado que, en un universo alternativo, este personaje sobreviviese y fuera un gran interés romántico para la protagonista.

El actor agregó este martes que quiere que Gellar sepa que recuerda “cada momento de la filmación de ese episodio” y dijo que “fue una compañera de escena muy amable y la pasamos muy bien”.

Pascal también recordó la filmación del episodio en una conversación con Entertainment Tonight, y dijo que recuerda que Gellar compartió su helado con él durante la filmación nocturna en el campus de UCLA, y que tuvo que usar su “máscara de vampiro” mientras almorzaba. Dijo que Gellar incluso le enseñó cómo estar siempre en la marca correcta en el set de filmación.

Pero el festival de amor de las redes sociales aún no había terminado. Gellar vio los comentarios de Pascal de sus entrevistas en la alfombra roja y compartió un pensamiento final en una historia de Instagram este miércoles diciendo: “Como si pudiera olvidarte”.