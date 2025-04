“Tu mayor aporte fue proponer el día de la longaniza”: MEO responde a comentarios de Johannes Kaiser

Kaiser rechazó donar su remuneración como legislador, desatando un cruce de acusaciones con el excandidato presidencial.

Hoy a eso de las 11 de la mañana, Johannes Kaiser se dirigió a su cuenta de X (ex-Twitter) para contestar al excongresista y candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien emplazó al representante de la “derecha alternativa” chilena a donar su sueldo de diputado independiente.

En el tweet, Kaiser afirmó “MEO me ha emplazado a donar el sueldo como diputado siguiendo su ejemplo; a diferencia de MEO yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como diputado, por lo que creo tener derecho a conservar ese sueldo. Con mi sueldo mantengo a mi familia. A mí no me mantiene mi mujer“.

— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) April 5, 2025

Frente a los ácidos comentarios del polémico político, Marco Enríquez-Ominami respondió a través de la misma red social, afirmando que el “mayor aporte al Congreso” que hizo Kaiser fue “proponer el día de la longaniza“.

En la respuesta, Enríquez-Ominami agregó: “no te metas con mi familia para esconder que eres un vago mantenido por el Estado. Dona tu sueldo como hice yo. Y cuando quieras te enseño a emprender, para que dejes de vivir del Estado”.