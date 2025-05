Blake Lively habría amenazado a Taylor Swift con filtrar chats privados si no la defendía en disputa legal, según abogado de Baldoni

La defensa de Justin Baldoni sostiene que la actriz habría intentado coaccionar a su amiga con supuestos mensajes privados. El abogado de Lively niega rotundamente las acusaciones, calificándolas como "categóricamente falsas".

Una reciente presentación judicial por parte del equipo legal de Justin Baldoni ha intensificado la disputa legal en torno a la película It Ends With Us, al incluir más acusaciones en contra de Blake Lively.

Según documentos ingresados en la corte el martes 14 de mayo, se alega que la actriz habría presionado a su amiga, la superestrella pop Taylor Swift, para que emitiera una declaración pública a su favor.

Y en ese misma línea, habría insinuado que, de no hacerlo, divulgaría mensajes de texto privados entre ambas.

Estas afirmaciones fueron entregadas al tribunal por el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, quien asegura haber recibido la información de una fuente anónima que considera “altamente confiable”.

En la carta dirigida al juez, el equipo legal sostiene que esta supuesta presión busca “coaccionar a una testigo relevante en el caso” y que existe correspondencia entre abogados que lo demostraría.

En respuesta, el abogado de Lively, Mike Gottlieb, declaró a la revista PEOPLE que las afirmaciones son “categóricamente falsas”.

Y añadió: “Negamos inequívocamente todas estas supuestas acusaciones, que se basan cobardemente en fuentes anónimas y están completamente desvinculadas de la realidad”.

La polémica batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La controversia surge en el contexto de una contrademanda interpuesta por Baldoni, quien enfrenta una demanda de Lively por acoso sexual y represalias en el marco del rodaje de It Ends With Us.

Baldoni rechaza las acusaciones y ha presentado una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively de difamación y extorsión.

El 9 de mayo, se reveló que Swift recibió una citación judicial vinculada al caso.

Su equipo publicitario, en tanto, respondió con un comunicado enérgico para desligarla del conflicto, afirmando que “Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película… ni tuvo participación alguna en decisiones creativas”.

Su única relación, aseguran, fue la autorización del uso de su canción My Tears Ricochet, tal como hicieron otros 19 artistas.

El portavoz de Lively también cuestionó el uso mediático del caso por parte del equipo de Baldoni, acusándolo de transformar el proceso judicial en “entretenimiento para la prensa sensacionalista” y de actuar con tácticas de intimidación.

Entre las pruebas ya presentadas en la corte figuran mensajes atribuidos a Lively en los que se refiere a Swift y a su esposo Ryan Reynolds (Deadpool) como sus “dragones”, en alusión a su papel de apoyo en el conflicto.

Sobre estos antecedentes, Freedman argumentó que fue la propia Lively quien introdujo a sus amigos famosos en el litigio, utilizándolos “para manipular a Justin en todo momento”.