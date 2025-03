Ryan Reynolds pide ser excluido de la demanda de Justin Baldoni en la batalla legal de su esposa Blake Lively

El conocido actor alega que el argumento de Baldoni en su contra no tiene límites legales y equivale a “herir sentimientos”.

(CNN) – Ryan Reynolds le pide a un juez que lo desestime como acusado en la demanda por difamación de US$ 400 millones de Justin Baldoni, alegando que el argumento de Baldoni en su contra no tiene límites legales y equivale a “herir sentimientos”.

Detalles de la petición de Reynolds

La presentación, presentada este martes y obtenida por CNN, afirma que la demanda que Baldoni presentó contra Reynolds y su esposa Blake Lively se basa en dos ocasiones en que Reynolds supuestamente llamó a Baldoni “depredador”, pero que nada en la demanda de Baldoni sugiere que Reynolds no creyera que esto fuera cierto.

“El Sr. Reynolds cree genuinamente, quizás apasionadamente, que el comportamiento del Sr. Baldoni refleja la conducta de un ‘depredador’”, se lee en la presentación de Reynolds, y agrega que “llamar a alguien ‘depredador’ equivale a una opinión constitucionalmente protegida”.

Los abogados de Reynolds también afirman que la “indignación susceptible de Baldoni por un personaje de película” —en referencia al personaje de Nicepool en la película “Deadpool & Wolverine” de Reynolds— “ni siquiera pretende estar vinculada a ninguna reclamación legal” y, en cambio, es simplemente Baldoni alegando que tiene “sentimientos heridos”.

En la moción, los abogados de Lively y Reynolds escribieron que si bien Lively demandó a Baldoni y sus socios comerciales por acoso sexual y represalias posteriores, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como “cónyuge solidario”.

Sus abogados afirman que Reynolds solo está nombrado como acusado en la demanda de Baldoni porque Steve Sarowitz, un acusado en el caso de Lively contra Baldoni y su equipo, uno de los socios comerciales de Baldoni en su compañía de producción, Wayfarer Studios, que produjo y cofinanció It Ends With Us con Sony, “prometió gastar hasta US$ 100 millones para ‘arruinar’ a la Sra. Lively y al Sr. Reynolds”, según la presentación.

En la demanda de Baldoni contra la pareja de Hollywood, así como contra la publicista de Lively, Leslie Sloane (que previamente presentó su propia moción de desestimación, pidiendo ser retirada del caso), Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a “secuestrar” su película It Ends With Us y acabar con su carrera.

También afirmó que Lively intentó asumir gran parte de la dirección creativa de la película, incluso que Reynolds, que no tenía un papel formal en It Ends With Us, reescribiera una escena y realizara “cambios no autorizados al guion en secreto”.

Baldoni también acusó a Reynolds de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York, alegando que Reynolds una vez “insultó a Baldoni y lo acusó de avergonzar a su esposa por su peso” y alegó en su demanda que Reynolds se burló de él en Deadpool & Wolverine, imitando al personaje Nicepool después de Baldoni en un esfuerzo por burlarse de él.

Reynolds también está acusado de decirle a un ejecutivo de la agencia de talentos WME que Baldoni era un “depredador sexual” en un esfuerzo por alentar a la agencia a que lo dejara como cliente.

Lively y Reynolds son los clientes con mayores ingresos de WME, donde Baldoni anteriormente trabajaba, hasta que la agencia lo despidió después de que Lively presentara una denuncia por acoso sexual. (WME ha negado que Reynolds o Lively los animaran a separarse de Baldoni, aunque el principal ejecutivo de la agencia, Ari Emanuel, presumió recientemente en un podcast sobre el despido de Baldoni).

CNN se puso en contacto con representantes de Baldoni para solicitar comentarios.

Los abogados de Reynolds, Mike Gottlieb y Esra Hudson, dijeron a CNN en una declaración que el caso de difamación de Baldoni no es sólido, ya que Reynolds cree que Baldoni es, de hecho, un depredador.

“El Sr. Reynolds tiene derecho, amparado por la Primera Enmienda, a expresar su opinión sobre el Sr. Baldoni, lo cual debería ser reconfortante para quienes han llamado repetidamente a la Sra. Lively y al Sr. Reynolds ‘abusadores’ y otros apodos durante el último año”, dijeron los abogados de Reynolds.

Un portavoz de Reynolds agregó que el caso de Baldoni es “frívolo” y le dijo a CNN este martes: “Esperamos que esta demanda sea desestimada”.

Los abogados de Baldoni y Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo. El juicio está programado para marzo de 2026. Si el juez no concede la moción de desestimación de Reynolds, una de las estrellas más importantes de Hollywood podría verse involucrada en el drama legal y citada a declarar en un caso muy publicitado.

Lively y Baldoni han estado en una batalla legal desde diciembre, cuando Lively lo acusó de acoso sexual y represalias en una denuncia presentada inicialmente ante el Departamento de Derechos Civiles de California, antes de una demanda que se presentó aproximadamente una semana después. Presentó una denuncia enmendada el mes pasado, alegando que otras mujeres también denunciaron el comportamiento de Baldoni en el set.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, Heath y Wayfarer Studios, negó previamente las acusaciones en una declaración a CNN. “Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”, declaró Freedman.