“Me sentí un rompehogares”: Billy Joel revela que intentó suicidarse dos veces tras enamorarse de la esposa de su mejor amigo

Por CNN Chile 06.06.2025 / 11:54 Compartir

La voz tras el éxito "Piano Man" reveló haber intentado la vida con pastillas y un limpiador de muebles. “Me sentía muy, muy culpable. Ellos tenían un hijo", explica en su documental "Billy Joel: And So It Goes", que se estrenará en HBO en julio.