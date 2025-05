Billy Joel cancela todos sus conciertos tras ser diagnosticado con hidrocefalia de presión normal

En total, son 17 las fechas que el artista canceló en Estados Unidos e Inglaterra. La condición neurológica que enfrenta, en tanto, puede provocar problemas de equilibrio, visión y audición, y suele confundirse con enfermedades como Alzheimer y Parkinson.

El cantante y compositor estadounidense Billy Joel anunció la cancelación de todos sus conciertos próximos luego de ser diagnosticado con hidrocefalia de presión normal (NPH, por sus siglas en inglés).

Según la Revista Chilena de Neurocirugía, se trata de una afección neurológica que forma parte de las demencias. Afecta principalmente a personas mayores y que puede provocar problemas de equilibrio, visión y audición.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el músico de 76 años informó que su condición se ha visto agravada por recientes presentaciones en vivo.

Por recomendación médica, iniciará una terapia física especializada y suspenderá toda actividad artística por el momento.

“Lamento sinceramente decepcionar al público y agradezco su comprensión”, expresó el intérprete de Piano Man.

La hidrocefalia de presión normal se produce cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos cerebrales, lo que puede derivar en dificultades para caminar, pérdida de control vesical y deterioro cognitivo.

De acuerdo con la Alzheimer Association, esta condición suele confundirse con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.

Entre las fechas canceladas se incluyen 17 presentaciones en Estados Unidos e Inglaterra.

La decisión se da a casi dos años del cierre de su histórica residencia en el Madison Square Garden, donde Joel ofreció 150 conciertos mensuales entre 2014 y 2023, todos con entradas agotadas.

Pese a la pausa en su carrera, el artista estará presente en la apertura del Festival de Cine de Tribeca el próximo mes, donde se estrenará el documental Billy Joel: And So It Goes.

La producción, dirigida por Susan Lacy y Jessica Levin, abordará la trayectoria del músico con imágenes inéditas, grabaciones caseras y entrevistas exclusivas.