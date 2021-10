Este sábado será revelado un nuevo tráiler de The Batman, el reinicio (o remake) de la historia del hombre murciélago que en esta oportunidad será interpretado por Robert Pattinson (saga Crepúsculo).

La instancia ocurrirá durante la celebración del DC FanDome 2021, la convención virtual que DC Comics creó debido a la cancelación de la Comic Con de San Diego en junio de 2020 ante la pandemia del coronavirus.

Ad portas del estreno del nuevo adelanto, Warner Bros. dio a conocer los dos primeros posters de la película que se estrenará el 4 de marzo de 2020, en donde se puede apreciar a El Acertijo, quien en esta nueva versión será interpretado por Paul Dano.

Las imágenes también dan cuenta en parte la personificación de Pattinson como El caballero de la noche.

