(EFE) – Bad Bunny aprovechó este miércoles su discurso al ganar el premio como Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards para lanzar un mensaje en español contra la violencia machista en la televisión estadounidense.

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, afirmó el puertorriqueño tras interpretar su éxito Yo Perreo Sola.

Bad Bunny ganó en una categoría en la que también competían Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reggaetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”, aseguró.

El discurso llegó tras su actuación en el Dolby Theatre de Hollywood junto a Ivy Qeen y Nesi, rodeados de patinadores artísticos pero sin público por la pandemia del coronavirus.

No es la primera vez que el artista aprovecha una plataforma televisiva para reivindicar asuntos sociales. A principios de este año mostró su rechazo por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon.

El cantante vistió una falda y una camiseta blanca con el mensaje: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

En el apartado musical, este ha sido el año en el que el éxito de Bad Bunny ha terminado de explotar mundialmente.

Primero actuó en el descanso de la Super Bowl, el evento televisivo más visto de Estados Unidos, junto a Shakira y Jennifer López.

A continuación, lanzó su disco YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), que debutó en el número uno de la mayoría de países latinos y en el dos de las listas de ventas EE.UU., convirtiéndose en el álbum en español que alcanza la posición más alta en toda la historia en el país norteamericano.

Alentado por excelentes críticas, lanzó por Internet un recopilatorio de canciones descartadas, llamado Las Que No Iban a Salir y afinado durante la cuarentena, que inmediatamente se posicionó en las listas de éxitos.