Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie siguen sumando hitos a su trayectoria. Luego de sacudir las plataformas digitales de música con el lanzamiento de THE ALBUM, su primer disco en coreano y su paso definitivo al mercado occidental, Blackpink sigue sorprendiendo a sus seguidores con un documental.

Lights Up The Sky es el título del registro que llega esta semana a Netflix y que ahonda en la trayectoria de la girlband, desde sus difíciles orígenes, sus primeros éxitos y su ascendente camino que las tiene actualmente como una de las bandas más escuchadas en el mundo.

El trabajo dirigido por Caroline Suh también profundiza en su actuación en el festival de Coachella, la que se convirtió en el primer show de una banda K-Pop en aquel importante escenario.

En cerca de una hora y 20 minutos, la producción no solo cuenta con material desconocido e íntimo del grupo dedicado especialmente para su fanaticada, sino que también se dedica en explorar en los sacrificios y el estrés que han sufrido sus integrantes en estos años.

“Espero que la película humanice a las integrantes de Blackpink para que sean vistas como más tridimensionales y no como estrellas e ídolos del K-pop unidimensionales”, señala al respecto la directora del documental.

En paralelo, el cuarteto continúa con la promoción de su último disco, el cual destaca por los singles How You Like That, Lovesick Girls, y su colaboración con Selena Gomez, Ice Cream.