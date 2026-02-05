Bad Bunny promete convertir el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” que estará llena de la cultura puertorriqueña

El espectáculo se realizará el 8 de febrero en Santa Clara, California, y será transmitido por Disney Plus en Chile.

Este jueves, Bad Bunny realizó una conferencia de prensa previa al Super Bowl de la NFL en San Francisco. En la instancia, el cantante urbano aseguró que el escenario “será una gran fiesta” en la que llevará gran parte de la cultura de Puerto Rico.

El artista puertorriqueño no entregó detalles ni adelantos de su show. Incluso, evitó dar pistas sobre quiénes podrían ser sus invitados en el espectáculo de 13 minutos de duración y solo señaló que contará con la presencia de su familia y de “toda la comunidad latina alrededor del mundo”.

“No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”, indicó, según consignó EFE.

No obstante, sí comentó su deseo de convertir el Super Bowl en una celebración que el público disfrute y expresó lo agradecido que se siente por la oportunidad de representar a la comunidad latina.

“Como dije, quiero que la gente se divierta, habrá una gran fiesta, será lo que la gente espera de mí (…) Quiero llevar al escenario mi cultura, pero realmente no quiero dar adelantos, será una fiesta, será sencillo y la gente solo se tiene que preocuparse de bailar”, señaló en la conferencia.

Agregó que “hay mucha gratitud. Así me he sentido todo este año con el álbum. El mayor sentimiento es estar agradecido. Estoy feliz, todavía procesando”. Además, reveló que está tan emocionado que incluso ha perdido el sueño en los días previos al espectáculo.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS y su Grammy al mejor álbum del año

El galardonado álbum corresponde a su sexto disco de estudio y tiene como portada dos sillas blancas de plástico, evocando un clásico escenario familiar latino.

Según explicó el propio Bad Bunny, este trabajo se inspiró en la nostalgia por su país natal, Puerto Rico. Por ello, quiso plasmar en el álbum su deseo de conectar con sus raíces y su cultura, y así devolver todo el “amor” y el “cariño” que ha recibido de sus fanáticos.

“Y ahora, la oportunidad de llevar ese sentimiento que expresé en este álbum en uno de los escenarios más grandes es algo que nunca imaginé”, expresó visiblemente emocionado.