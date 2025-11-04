Cultura bad bunny

Bad Bunny en Chile: Este miércoles se habilita la venta de entradas por devolución tras cambio de fechas

La fecha se abre luego de la reprogramación de las presentaciones del artista en el país, originalmente agendadas para los días 5, 6 y 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional, y que ahora se realizarán el 9, 10 y 11 de enero de 2026.

Este martes, la productora Bizarro informó que durante la jornada 5 de noviembre a las 11:00 horas se habilitará la venta de entradas por devolución para los conciertos de Bad Bunny en Chile a través de la ticketera oficial, Punto Ticket.

El cambio se debe a que el artista puertorriqueño fue confirmado para el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

La productora aclaró que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán optar por solicitar la devolución del dinero, trámite que estuvo disponible entre el 24 y el 30 de octubre a través de Punto Ticket.

La apertura de la venta por devolución permitirá a los fanáticos gestionar sus entradas y asegurarse de poder asistir a las nuevas fechas del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

