Reprograman para enero de 2026 conciertos de Bad Bunny en Chile debido a presentación en el Super Bowl

Pese a la reprogramación, las entradas siguen siendo válidas y se habilitó un proceso de devolución entre el 24 y el 30 de octubre a través de Punto Ticket.

La productora Bizarro anunció este martes la reprogramación de los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en Chile, que están agendados en el marco de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour“.

A través de una publicación en redes sociales, la organizadora del evento detalló que las presentaciones originalmente agendadas para el 5, 6 y 7 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional han sido reprogramados para el 9, 10 y 11 de enero de 2026.

Esto, debido a que el cantante fue recientemente confirmado como parte del show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

Según informó Bizarro, las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

No obstante, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero entre el 24 y el 30 de octubre a través de la ticketera oficial, Punto Ticket.