Bajo un lluvioso día en la Región de Los Ríos, la directora y guionista Alicia Scherson conversó con CNN Chile en el marco del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Lee también: Mariana Loyola reafirma su voto a Boric: “Nos van a decir que se viene de nuevo una UP y eso no es así”

Hoy, visita el evento tanto como invitada y asesora de guiones para a sección Cine Chileno del Futuro, espacio que da cabida a las nuevas producciones nacionales que vendrán en los próximos años.

El cine y la literatura se entrecruzan

Scherson se caracteriza por ser una de las directoras que ha logrado llevar al cine a dos de las más reconocidas voces de la literatura chilena: Alejandro Zambra y Roberto Bolaño.

Obras como “Una novelita lumpen” y “Vida de familia” son parte de la filmografía de esta realizadora que lleva décadas de trayectoria.

Lee también: FIC Valdivia: Kawines, programación híbrida y funciones paralelas

Así recuerda esta elaboración: “Fue un poco azarosamente: leí el libro y me dieron ganas de adaptarlo. No fue que estuviera buscando una adaptación. Y después me he ido topando, por ejemplo con Alejandro, que es de mi generación y queríamos hacer algo juntos y él tenía este cuento”.

Ambos títulos desembocaron en lo que es Il futuro (2015) y Vida de Familia (2013) respectivamente.

“Es súper bonito acercarse a la literatura y hacer el ejercicio de materializar esas palabras en algo tan concreto como es el cine. Es un ejercicio bonito que creo lo voy a seguir haciendo”, comentó.

Escucha el podcast aquí: