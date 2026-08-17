Lanzan curso gratuito para cuidadores: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en conjunto con la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP, abrió cupos para un curso gratuito destinado a cuidadoras y cuidadores.

Se trata de “Cuidando Juntos”, una iniciativa que busca entregar herramientas prácticas y fortalecer la autonomía de personas que cuidan a adultos mayores con dependencia moderada o severa.

La capacitación cuenta con clases en línea y asíncronas y tiene el objetivo de entregar herramientas de atención a personas mayores dependientes y en el autocuidado para quienes ejercen estas labores.

El curso cuenta con 5.000 cupos disponibles a nivel nacional y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 31 de agosto.

Según información del Ministerio del Desarrollo Social y Familia, en Chile existen 260 mil personas que son cuidadoras, de las cuales el 71,9% son mujeres, mientras el 64,9% de las personas con dependencia que reciben cuidados en el hogar tiene 60 años o más.

¿De qué trata?

El curso contempla la entrega de técnicas para fortalecer la asistencia de las personas cuidadoras, que incluye módulos de salud mental, prevención de la sobrecarga y activación de redes de apoyo, con el objetivo de resguardar el bienestar y calidad de vida de los cuidadores.

Además, la modalidad es 100% en línea y con una duración de 36 horas de clases asíncronas, es decir, que cada persona podrá avanzar según su disponibilidad. El plazo de término es de hasta cuatro semanas para completar los contenidos.

Requisitos para la inscripción

Para acceder a uno de los cupos, los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Ejercer labores de cuidado.

Tener 18 años o más.

Tener ClaveÚnica.

Contar con un dispositivo móvil o una computadora con acceso a internet.

¿Cómo y dónde inscribirse?