Codelco alista nueva alianza con Pucobre para el proyecto de cobre Tovaku: Inversión alcanza los US$ 870 millones

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, aseguró que la estatal está próxima a firmar un nuevo acuerdo con la minera Pucobre por el proyecto de cobre Tovaku.

Se trata de la primera alianza con un actor privado que formaliza la nueva administración de Codelco, en el marco de una estrategia que la compañía ha desarrollado en los últimos años y que ahora busca profundizar, según consignó La Tercera.

El vínculo entre Codelco y Pucobre, empresa de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, se remonta a junio de 2009, cuando ambas mineras suscribieron un acuerdo de exploración para el mismo proyecto.

Según el Estudio de Impacto Ambiental ingresado en julio del año pasado, el proyecto producirá 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre de alta pureza.

De acuerdo con sus últimos estados financieros a junio, Pucobre cuenta con una opción para adquirir el 60% de los derechos de las propiedades mineras que conforman el proyecto Tovaku, actualmente de propiedad de Codelco.

“En caso de ser ejercida por Pucobre dicha opción, habiéndose cumplido ciertos requisitos de inversión, preparación de estudios técnicos y económicos con estándares definidos, y obtención de autorizaciones ambientales, se formará una sociedad entre Pucobre y Codelco con una participación de 60% y 40% respectivamente”, señaló Pucobre de acuerdo al medio consignado.

A junio de este año, Pucobre ha invertido un total de US$ 40 millones en el proyecto.

Esta estructura societaria replica el esquema definido en el acuerdo original de 2009. En esa oportunidad, Codelco explicó que la modalidad de asociación consistía en que la estatal aportaba la concesión minera y ciertos estudios preliminares, mientras Pucobre asumía los estudios y la exploración hasta determinar la factibilidad de la explotación.

La compañía destacó entonces que esta alianza con Pucobre fue la primera que estableció con una compañía chilena.

Proyecto de US$ 870 millones que entraría en operación hacia 2035

Tras el anuncio de Fontaine, Codelco y Pucobre constituirán una sociedad para llevar adelante el proyecto. Tovaku es una iniciativa conocida en la industria minera, con una inversión estimada en US$ 870 millones, que actualmente se encuentra en tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según el catastro de proyectos que actualiza el Consejo Minero, gremio de la gran minería, Tovaku entraría en operación en un poco menos de una década, hacia 2035.

El yacimiento corresponde a un depósito de cobre oxidado de baja ley, con 633 millones de toneladas y una ley media de 0,20%. La empresa destaca que la iniciativa incorpora tecnologías de punta y diseño ambiental de alto estándar, y prevé la generación de 700 empleos durante la fase de construcción y 550 puestos directos en la operación.

Esta alianza se suma a otros acuerdos que Codelco ha desarrollado con compañías mineras para explotar distintos recursos geológicos.

Con Anglo American, la estatal cerró en septiembre del año pasado un acuerdo para desarrollar el distrito minero Andina-Los Bronces, orientado a la producción de cobre. Codelco también incursionó en el litio de la mano de SQM, con la que formó la empresa Novandino Litio.