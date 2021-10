Las buenas cifras del coronavirus en el país han facilitado el retorno de las actividades presenciales. De esta forma, vemos cómo restaurantes, parques e incluso cines han vuelto a abrir sus puertas para recibir gente.

Y en la Región de Los Ríos la cosa ha andado bien. Es por eso que, por primera vez luego de iniciada la pandemia, el Festival Internacional de Cine de Valdivia ha levantado una programación híbrida, que contemplará exhibiciones tanto presenciales como virtuales.

Con una ceremonia en el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (lugar que será un espacio abierto a la comunidad, para hacer talleres, conocer de la historia del cine en la región, planificar nuestras actividades y una sala de barrio para exhibir películas con la mejor tecnología), se dio la bienvenida a la 28° edición del FICValdivia y su programación.

Entre las proyecciones que podrán verse de manera exclusivamente presencial, a través de la previa obtención de tickets online para resguardar el cupo permitido por aforo de sala, están los largometrajes de apertura, central, clausura y las seis películas que integran la sección Gala, dedicada a los grandes maestros del cine contemporáneo.

Novedades en el Festival

A partir de este año,​ a las habituales películas de apertura y clausura de FICValdivia, se le suma como evento especial el Film Central, que se exhibirá únicamente de modo presencial a mitad del certamen. La cinta sobre una estudiante que escribe a cartas a su expareja que ha decidido volver a su pueblo notal, A Night of Knowing Nothing, de la realizadora india Payal Kapadia, tendrá por misión dar el puntapié.

Para conversar Como parte de las actividades paralelas, nuevamente el festival ofrecerá un espacio de diálogo y reflexión en el marco de Voces Ciudadanas, que será transmitido vía online y que busca debatir sobre contenidos de contingencia nacional e internacional. Este espacio es organizado por el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, y contará con destacados exponentes del país. Kawines Tendrá lugar el martes 12 con el Kawin “Derechos Humanos y Territorio en el Pueblo Nación Mapuche”, organizado en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Se trata de una conversación moderada por Salvador Millaleo Hernández y en la que participará la ex candidata a constituyente, Carmen Jaramillo Gualaman; La educadora intercultural mapuche Daniela Milanca Olivares; La abogada y defensora por los derechos territoriales mapuche, Carmen Caifil Caifil; y Martín Correa Cabrera, investigador especializado en temas de conflicto y demandas de los pueblos indígenas americanos. En tanto, también se celebrará el Kawin Astronómico, el jueves 14 de Octubre. El encuentro, moderado por Beatriz Zamorano (Qué Leo Valdivia), contará con exponentes de dos generaciones de astrónomos y escritores, destacando el astrónomo y escritor José Maza y la astrónoma Teresa Paneque. Voces en el Cine Este año se han organizado dos conversatorios, el primero con los directores portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes, dará inicio al programa de Voces el lunes 11 de octubre, y el segundo con el destacado realizador tailandés Apichatpong Weerasethakul, a realizarse el viernes 15 de octubre.

La programación

Apertura

Serán tres las obras que coronarán la bienvenida a esta nueva edición. Adicionalmente a los cortometrajes Los Huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y de Alicia Soñó con un Faro, de José Luis Torres Leiva, que tendrán exhibición presencial y también emisión online, se le suma el filme Faya Dayi, largometraje documental de la cineasta mexicano-etíope Jessica Beshir, que será exclusivamente presencial.

Clausura

Para la clausura, en tanto, junto a la exhibición presencial y online de Notas, Encantaciones: Parte II, Carmela, de Alexandra Cuesta, y de Trópico de Capricornio, de Juliana Antunes, se exhibirá de manera exclusivamente presencial el filme What Do We See When We Look at The Sky?, del cineasta georgiano Alexandre Koberidze, una comedia situada en una ciudad costera de Georgia en el marco del mundial de fútbol de 2018 en Rusia.

Películas

Faya Dayi , de Jessica Beshir. Etiopía, Estados Unidos, Qatar. 2021. 120 min. Premiere Latinoamericana.

, de Jessica Beshir. Etiopía, Estados Unidos, Qatar. 2021. 120 min. Premiere Latinoamericana. What Do We See When We Look At The Sky? , de Alexandre Koberidze. Alemania, Georgia. 2021. 150 min. Premiere Latinoamericana.

, de Alexandre Koberidze. Alemania, Georgia. 2021. 150 min. Premiere Latinoamericana. A Night Of Knowing Nothing, de Payal Kapadia. India, Francia. 2021. 90 min. Premiere Latinoamericana.

Cortometraje de Ceremonia de Premiación

También será exclusivamente presencial, dentro de la ceremonia de premiación, la exhibición del cortometraje Falling Leaves, de la pionera francesa Alice Guy-Blanche realizado en 1912 en Estados Unidos, programada en esta misma sección. El filme es una bella fábula sobre una joven enferma a quien el médico familiar asegura que morirá cuando caiga la última hoja del otoño. Su hermana pequeña, Trixie, desesperada, acude al doctor Earl Headly, un prestigioso especialista, con la esperanza de que la salve.

Falling Leaves fue la película elegida para el segundo Concurso de Composición Musical de Cortometrajes Patrimoniales, que organizan colaborativamente la Orquesta de Cámara y el Festival Internacional de Cine de Valdivia y que este año contó con el apoyo de la Embajada de Suiza. La partitura ganadora será la que acompañe en vivo a la exhibición de este cortometraje durante la clausura.

Falling Leaves, de Alice Guy-Blanche. Estados Unidos. 1912. 12 min.

Gala

Estas son las películas que tendrán su premiere en el Festival:

Diários de Otsoga , de Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes. Portugal. 2021. 102 min. Premiere Chilena.

, de Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes. Portugal. 2021. 102 min. Premiere Chilena. Introduction , de Hong Sangsoo. Premiere Chilena. Corea Del Sur. 2021. 66 min.

, de Hong Sangsoo. Premiere Chilena. Corea Del Sur. 2021. 66 min. Bad Luck Banging or Loony Porn , de Radu Jude. Rumania, Luxemburgo, República Checa, Croacia. 2021. 106 min. Premiere Latinoamericana.

, de Radu Jude. Rumania, Luxemburgo, República Checa, Croacia. 2021. 106 min. Premiere Latinoamericana. In Front of Your Face , de Hong Sangsoo. Corea Del Sur. 2021. 85 min. Premiere Latinoamericana.

, de Hong Sangsoo. Corea Del Sur. 2021. 85 min. Premiere Latinoamericana. Memoria , de Apichatpog Weerasethakul. Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar. 2021. 136 min. Premiere Latinoamericana.

, de Apichatpog Weerasethakul. Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar. 2021. 136 min. Premiere Latinoamericana. Retour À Reims (Fragments), de Jean-Gabriel Périot. Francia. 2021. 80 min. Premiere Latinoamericana.

Las películas incluidas en las secciones Nuevos Caminos, Disidencias, Nocturama, Cortos Autorales, y aquellos que conforman las secciones La Lección de Cine, Clásicos, Totalmente Salvaje y VHS Erótico, tendrán exclusividad presencial.

Otras secciones

Como un compilado de pequeñas obras, FICV ha dispuesto de dos secciones adicionales que funcionarán en paralelo al evento.

Pásate una película: selección de cortometrajes de escuelas de FACIUNI, Ventana Cine Austral, Cine y Resistencia

Cortometrajes en Foco: muestra especial de cortos realizados por los colectivos brasileños Chorumex y Anarca Filmes