“Deja un vacío inmenso en mí”: La dura pérdida que golpea al querido humorista Don Carter

Juan Antonio Alcayaga Sasso, más conocido como Don Carter, es uno de los humoristas más queridos en la actualidad.

Sin embargo, se encuentra atravesando un complejo y doloroso momento personal y familiar. Las alarmas se encendieron este jueves, cuando el humorista no pudo participar de un evento en Viña del Mar.

Y la noche de este viernes, el mismo Don Carter comunicó la triste noticia que lo golpea: la muerte de su señora.

“Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo”, indicó Don Carter en una publicación de Instagram.

Agregó que “su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables. Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso”.

“Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo”, cerró.