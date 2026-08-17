PDI confirma hallazgo con vida de exconcejala de Graneros tras dos semanas de búsqueda

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este lunes que apareció en buen estado de salud la exconcejala de Graneros, Thae Loiza, quien había desaparecido hace dos semanas.

La búsqueda, que se extendió por dos semanas, finalizó esta jornada cuando la exautoridad fue encontrada en situación de calle en la comuna de Santiago, de acuerdo con el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua.

“Mediante el proceso investigativo realizado por la Brigada de Homicidios de Rancagua, en conjunto con la Brigada de Ubicación de Personas de la Región Metropolitana, el día de hoy, después de arduas diligencias realizadas en el sector céntrico de la comuna de Santiago, se logró ubicar a esta persona que tenía un encargo por presunta desgracia, específicamente en la esquina de calle Huérfanos con Bandera“, explicó la autoridad policial.

Asimismo, detalló que, “en coordinación con el Ministerio Público, se procedió a tomarle declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez realizado dicho procedimiento, se le dio cuenta al fiscal y se le informó a la familia”.

Añadió que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que, “por ser mayor de edad y estar en condiciones físicas y de salud favorables, se dio a conocer la información y posteriormente ella volvió a la vía pública donde se encontraba“.

Cabe recordar que la exconcejala fue destituida de su cargo por el Tribunal Electoral de O’Higgins en marzo de este año, a causa de una investigación en su contra por mal uso de licencias médicas.