Plan Meiggs cumple un año: Municipio de Santiago destaca recuperación de espacios y baja de delitos

Ha pasado un año desde que la Municipalidad de Santiago, junto a la Delegación Presidencial Metropolitana, comenzó el Plan de Recuperación Estratégica del Barrio Meiggs (REM), una operativa focalizada para recuperar el espacio público y enfrentar la delincuencia del lugar.

Tras haber pasado 12 meses, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, realizó un balance de este plan, afirmando que han existido más de 500 operativos y, además, el barrio cuenta con más de 150 agentes de la seguridad municipal.

Este proyecto permitió erradicar cerca de 5.000 toldos y 1.645 puestos informales, e incluso reducir el polígono crítico de 28 a 15 cuadras y recuperar 181 mil m² del espacio público.

El jefe comunal detalló los resultados de este programa. “Hay comerciantes de distintas nacionalidades, chilenos, chinos, de la India, que hemos podido detectar que eran los que le vendían a los toldos y por eso estaban incómodos con la pega que se hizo aquí, porque se hicieron millonarios vendiéndole al comercio ilegal“.

Desde el Municipio, señalaron que, al comparar el primer trimestre de 2024 con el mismo período en 2026, los robos por sorpresa disminuyeron 77%, los hurtos simples un 71% y los robos con violencia un 60%.

Desbordes adelantó que la siguiente fase consistirá en mejorar el entorno del sector recuperado, en un periodo en que se contemplan obras de infraestructuras, iluminación y limpieza.