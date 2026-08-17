Los Jaivas lanzarán su cancionero de flauta y se reunirán con sus fanáticos en el GAM este miércoles

Este miércoles 19 de agosto, el reconocido grupo Los Jaivas lanzará su cancionero de flauta en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La actividad se realizará en el CityLab del GAM a las 19:00 horas. En la instancia, los integrantes de la banda nacional realizarán una firma de libros, discos y artículos de merchandising.

Respecto del lanzamiento, Francisco Bosco, integrante de Los Jaivas, explicó que se trata de “un libro didáctico para los niños entre 6 y 12 años, para que aprendan y tengan un acercamiento a la música en la flauta de Los Jaivas”.

Además, estará presente la tienda El Volantín, que tendrá disponible una selección de discos, libros, vinilos y poleras.

Cabe recordar que recientemente la destacada banda nacional cumplió 63 años de historia. Actualmente, se encuentra en plena gira nacional y tiene programadas presentaciones en el Teatro Caupolicán.

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