Desde las orillas del río Calle Calle, Mariana Loyola, anfitriona de la 28º edición del Festival Internacional del Festival de Valdivia, se sentó a conversar con nosotros sobre cine, política y la radiante ciudad de Valdivia.

En la instancia, la actriz reafirmó lo que ya había evidenciado hace semanas a través de sus redes sociales: su voto al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Lee también: FIC Valdivia: Kawines, programación híbrida y funciones paralelas

“Él es el más indicado en este minuto para dialogar con todos los frentes. Me parece que es el más calmado, el más inteligente, el más joven y eso me gusta“, señaló.

En ese sentido, y tras el estallido social del 18 de octubre, Loyola dice sentirse “esperanzada”:

“Creo que viene un Chile mucho más ecológico, mucho más feminista, mucho más amable, mucho más justo, donde no hay cabida para la violencia, donde no hay cabida para instituciones como Carabineros de Chile, para presidentes empresarios… Es otra cosa”.

Pero si se mira al pasado, quien fuera partícipe de recordadas teleseries como “Machos” (2003) y “Amores de Mercado” (2001), tiene sus críticas.

“Siempre he respetado la historia de mi país, la gente que luchó por lograr la democracia, pero no basta solo con eso hoy en día. La transición fue una transición negociada, no me cabe duda, y finalmente esta era una olla a presión que iba a reventar”.

Finalmente, criticó la “campaña del terror” que ha rondado al presidenciable de izquierda.

“Nos van a hacer creer que no, que está la escoba, que se viene de nuevo una UP y eso no es así porque no puede pasar algo así porque estamos en otro momento de la historia del mundo”, cerró.

Revisa la entrevista completa: