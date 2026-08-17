Hongos en la casa: ¿Cuándo pueden ser un riesgo para la salud?

A raíz de la viralización en redes sociales de un video en que un estudiante de Concepción mostró su dormitorio invadido por hongos, muchas personas comenzaron a consultar sobre los posibles riesgos que estos pueden representar para la salud.

Los hongos forman parte habitual del ambiente y, en pequeñas cantidades, no necesariamente representan un riesgo. Sin embargo, su presencia abundante en espacios interiores puede generar preocupación, especialmente entre personas con ciertas condiciones de salud que las hacen más susceptibles.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Patricio Manzárraga, sostuvo que los hongos están presentes en la naturaleza y que, en general, las especies que pueden producir enfermedades en Chile no son numerosas.

“Las personas que pueden ser más afectadas con las infecciones por hongos son personas inmunodeprimidas, que tienen algún problema de la inmunidad”, explica el académico. Los grupos que pueden presentar problemas son los recién nacidos prematuros, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes o tuberculosis.

Las condiciones de la vivienda también cumplen un papel importante en la proliferación de estos microorganismos. “El hongo se desarrolla mejor donde hay humedad, donde es más frío y sin ventilación, en lugares donde no entra mucho la luz del sol”, dice.

Las recomendaciones que entrega el especialista son mantener los espacios ventilados y con bajos niveles de humedad. Además, la existencia de pinturas antihongos ayuda a prevenir su desarrollo en distintas superficies.

¿Cuándo contactar a un especialista?

En personas con enfermedades de base, la exposición a determinados hongos puede asociarse a problemas respiratorios. En este grupo se encuentran las personas con complicaciones pulmonares, particularmente en pacientes con enfermedades que comprometen sus defensas, señala Manzárraga.

También pueden existir otros cuadros que pueden estar relacionados con los hongos, aunque son menos frecuentes. Entre ellos se encuentran los “problemas en las fosas paranasales, especialmente en personas con alergias o cuadros respiratorios recurrentes, que eventualmente podrían desarrollar una sinusitis de origen fúngico“, explicó.

El académico destaca el género Aspergillus como uno de los que tiene mayor relación con enfermedades en seres humanos. Aun así, recalca que las infecciones fúngicas graves son poco habituales en personas sanas. “En general, la enfermedad micótica en Chile, a no ser que la persona tenga alguna condición de base que la predisponga, no debería ser mayor problema”, dijo.

Por ello, frente a la aparición de hongos en una vivienda, se recomienda controlar la humedad, favorecer la ventilación y permitir el ingreso de luz natural.