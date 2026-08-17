Juan Carlos de la Llera, rector de la UC y experto en ingeniería sísmica, analiza el terremoto en Colombia: “Es un caso donde Chile tiene que aprender mucho”

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Carlos de la Llera, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el Plan Estratégico 2026-2030 de la casa de estudios.

En ese contexto, planteó que, en un escenario de cambios a nivel mundial y local, este plan enfrenta grandes oportunidades y desafíos, entre ellos, afrontar la irrupción de la inteligencia artificial.

En paralelo, expresó que la pandemia impactó a todas las universidades del mundo y que, a pesar de que en el presente se ha recuperado la presencialidad, “todavía falta mucho para construir ese espíritu de cuerpo que significa la universidad”.

En ese sentido, destacó la importancia de la interacción humana que se genera durante el proceso educativo, puesto que acompaña a los estudiantes durante el resto de la vida.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Carlos de la Llera

rector de la Universidad Católica, por plan estratégico: “Nuestra identidad católica es un activo muy importante para la sociedad que queremos construir.”@matiburgos

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El ingeniero civil afirmó que el rol actual de las casas de estudio “es tratar de descubrirle a nuestros estudiantes cuál es ese mundo futuro al cual se van a enfrentar desde el punto de vista profesional. Este es un tema muy significativo”.

“Las universidades tienen la obligación de anticipar. Yo sé que es difícil porque nadie conoce el futuro, pero dado que estamos investigando los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos alguna información que nos permite tratar de averiguar hacia dónde camina la sociedad en el futuro. Y eso tenemos que, de alguna manera, ajustar nuestros planes de estudio y proveer, digamos, los mejores planes de estudio para que estos estudiantes lleguen a la profesión posteriormente y se encuentren con un mercado laboral que los acoge adecuadamente, que tienen las habilidades transversales y disciplinares que se requieren hoy para desempeñarse correctamente”, agregó.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, por inversión del Estado: “El problema es que acá estamos discutiendo niveles de inversión en investigación y desarrollo que son extraordinariamente bajos, y esa es la parte preocupante. Cuánto cree… pic.twitter.com/F88dGKWb1I — CNN Chile (@CNNChile) August 17, 2026

“Colombia es un caso donde Chile tiene que aprender mucho también”

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Carlos de la Llera, ha centrado su trabajo académico y de investigación principalmente en la ingeniería sísmica y en el desarrollo de tecnologías para mitigar el impacto de los terremotos en infraestructuras críticas.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre su análisis de los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela y Colombia y respecto de la situación de las construcciones en Chile, De la Llera destacó la importancia de que los avances en materia de ingeniería sísmica lleguen a la sociedad.

En el caso de Chile, explicó que, tras enfrentar una alta frecuencia de actividad sísmica, el país ha adquirido un aprendizaje importante que se ha traducido en la incorporación de distintas normativas. Sin embargo, sugirió observar la situación de Colombia, puesto que existen similitudes en el comportamiento de la actividad sísmica.

“Colombia es un caso donde Chile tiene que aprender mucho también, porque es un terremoto muy profundo, más de 100 kilómetros de profundidad, donde la placa de Nazca se quiebra. Es un terremoto lo que se llama intraplaca, y que genera, 100 kilómetros arriba, las ondas se propagan y produce una destrucción que es notable. Eso pasó en Chile, de hecho, en 1939, en Chillán. Por lo tanto, es un tipo de terremoto que sí puede ocurrir en Chile más fácilmente”, comentó.