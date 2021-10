Este jueves la industria del cine quedó conmocionada y de luto después de que la directora de fotografía Halyna Hutchins muriera cuando el actor y productor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería.

Hutchins, que tenía 42 años, era la directora de fotografía de la última película de Baldwin, Rust, un western que se estaba rodando en Nuevo México y que protagonizan Baldwin, Travis Fimmel y Jensen Ackles.

Según declaraciones de las fuerzas del orden proporcionadas a CNN, Hutchins recibió un disparo la tarde del jueves y fue trasladada por aire al hospital, pero murió a causa de sus heridas.

Tras ello, el actor de 69 años afirmó a través de Twitter que “no hay palabras para expresar el shock” y que tiene el “corazón roto”.

“No hay palabras para expresar el shock y la tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins”, expresó añadiendo que era su compañera era “una esposa, madre y colega profundamente admirada”.

Además precisó que se encuentra dando toda su cooperación “para la investigación policial para determinar cómo ocurrió esta tragedia”.

“Estoy en contacto con su esposo, entregándole mi apoyo a él y a su familia. Tengo el corazón roto por su esposo, su hijo y todos quienes conocían y amaban a Halyna”, cerró.

El director de el director de 48 años Joel Souza fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en ambulancia para recibir atención, ya que también resultó herido. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre su estado.

