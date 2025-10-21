31 Minutos: la esperada película “Calurosa Navidad” ya tiene fecha de estreno a través de Amazon Prime Video

31 Minutos regresa con una Navidad tan irreverente como calurosa.

31 Minutos anunció a través de su cuenta de Instagram la fecha de estreno de su próxima película, “Calurosa Navidad”, que llegará el 21 de noviembre “a más de 240 países y territorios alrededor del mundo”, según informó la publicación oficial.

La cinta ya había generado gran expectativa tras el anuncio realizado durante su aclamada presentación en el Tiny Desk de NPR, donde el noticiero de títeres volvió a cautivar al público con su humor característico.

En esta nueva entrega, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y Policarpo, entre otros personajes, enfrentarán una misión poco tradicional: salvar una Navidad calurosa, en la que los viejos pascueros se sofocan y las bombas de agua reemplazan a la nieve.

“Él no es un héroe, ni un ejemplo, ni siquiera está preparado, pero igual quiere salvar la Navidad”, adelanta el tráiler de la película.

El anuncio se suma al buen momento que vive el elenco, cuyo Tiny Desk, grabado en las oficinas de NPR en Washington D. C. y estrenado el pasado 6 de octubre, ya acumula más de 10 millones de visualizaciones.

¿Dónde ver 31 Minutos?

Estrenado originalmente en 2003, 31 Minutos celebra más de dos décadas de trayectoria, consolidándose como un fenómeno cultural con reconocimiento internacional y funciones agotadas en distintos países de América.

Los fanáticos podrán disfrutar “Calurosa Navidad” y los 37 episodios remasterizados del programa en Amazon Prime Video, mientras que en su canal de YouTube están disponibles de forma gratuita todas las temporadas completas de la serie.