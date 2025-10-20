31 Minutos estrenó sus temporadas completas en YouTube: Mira los capítulos aquí

La serie chilena regresó a la plataforma con sus episodios completos. En tanto, prepara el estreno de su nueva película, “Calurosa Navidad”, en Prime Video.

El programa chileno 31 Minutos anunció la publicación de todas sus temporadas en su canal oficial de YouTube, permitiendo acceder gratuitamente a sus capítulos originales.

La noticia, en tanto, llega luego del éxito internacional de su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR, que superó los 10 millones de reproducciones en menos de un mes.

Creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el formato televisivo debutó en 2003 en TVN y se consolidó como una de las producciones más reconocidas del país, combinando humor, crítica social y música.

Hasta ahora, la serie solo estaba disponible en Prime Video.

Con esta nueva etapa, los usuarios pueden ver las temporadas completas en la cuenta oficial de YouTube.

Allí, los episodios se encuentran organizados por número y temporada.

Puedes ver los episodios aquí

En paralelo, Prime Video confirmó el próximo estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, una nueva película que se integrará al catálogo del servicio en noviembre de 2025.

El anuncio se realizó en el marco del evento CCXP México, donde los personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufillo participaron de un panel especial en el que presentaron un avance exclusivo de la cinta.