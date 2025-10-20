31 Minutos estrenó sus temporadas completas en YouTube: Mira los capítulos aquí

Hasta ahora, la serie solo estaba disponible en Prime Video.
Con esta nueva etapa, los usuarios pueden ver las temporadas completas en la cuenta oficial de YouTube.
Allí, los episodios se encuentran organizados por número y temporada.
Puedes ver los episodios aquí
En paralelo, Prime Video confirmó el próximo estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, una nueva película que se integrará al catálogo del servicio en noviembre de 2025.
El anuncio se realizó en el marco del evento CCXP México, donde los personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufillo participaron de un panel especial en el que presentaron un avance exclusivo de la cinta.
