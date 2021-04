El 25 de abril se lleva a cabo una nueva edición de la ceremonia de entrega de premios Oscar. La 93° entrega de premios de la Academia tiene lugar en medio de una pandemia global, lo que ha generado una expectativa especial para su desarrollo.

Pero con cines cerrados, la única alternativa de seguir disfrutando del séptimo arte ha sido mediante los servicios de streaming como HBO Go, Prime Video o Netflix. De hecho, dos de las cintas nominadas a mejor película y mejor cinta extranjera fueron producidas por la última plataforma.

En este convulsionado ambiente es que se lleva a cabo esta nueva edición de los premios Oscar, por lo que a continuación puedes revisar por qué no te la puedes perder:

1. ¡Porque son los premios Oscar!

A fin de cuentas, podemos seguir el resultado de los Bafta o de los Globos de Oro, pero cuando es la Academia la que define una postura sobre todo un año, no nos lo podemos perder. Es la entrega de la famosa estatuilla del sujeto sobre un podio que es un rollo de película, figura que creada en 1928. Por lo tanto, son suficientes años de historia, con más de 3 mil estatuillas entregadas desde 1929.

2. Primera vez que más de una mujer es nominada a Mejor Dirección en el mismo año

Marcando un hito en la larga trayectoria de la ceremonia, Emerald Fennell y Chloé Zhao se convierten en la sexta y séptima mujer en ser nominadas a la categoría. Hasta ahora sólo Greta Gerwig ha obtenido la estatuilla, pero también han sido nominadas a Mejor Dirección Lina WerMüller, Jane Campion, Sofía Coppola y Kathryn Bigelow. En total, son 70 las mujeres nominadas este año, un récord en la historia de la Academia.

3. Chloé Zhao es la primera mujer en recibir cuatro nominaciones en un mismo año

Mientras que Emerald Fennell se convierte en la tercera mujer en tener tres nominaciones en un mismo año, sumándose a Sofía Coppola y Fran Walsh.

4. Representación chilena en la Academia

Por cierto una de las razones para no perderse la versión número 93 de la entrega de premios es la nominación de El agente topo, dirigida por Maite Alberdi, a Mejor Documental. “Me llena de orgullo esa categoría también. Una que nunca había tenido un documental chileno, una categoría que era bastante gringa. Va a marcar un antes y después también para el documental chileno y latino”, dijo Alberdi a CNN Chile.

Esta podría ser la cuarta victoria para Chile en materia cinematográfica, considerando los premios de Claudio Miranda a Mejor Fotografía por Life of Pi (2012), Historia de un oso a Mejor Película Animada (2016) y Una mujer fantástica a Mejor Película Extranjera (2018).

5. Nuevos nombres para la Academia

Este año son 11 los nominados por primera vez a obtener una estatuilla: Riz Ahmed, Maria Bakalova, Chadwick Boseman, Andra Day, Vanessa Kirby, Leslie Odom, Jr., Paul Raci, Amanda Seyfried, Lakeith Stanfield, Steven Yeun y Yuh-Jung Youn.

6. Consagración de Peter Docter y Pixar

Es su cuarta nominación a Mejor Película Animada y novena nominación en total, con dos victorias gracias a Up (2009) e Inside Out (2015). El guionista de 52 años también es conocido por la dirección de Monsters, Inc. (2001) y Soul (2020), precisamente la cinta por la cual este 2021 es nominado.

7. La tercera es la vencida de Fincher

El director ha sido nominado por tercera vez a Mejor Dirección. Previamente lo logró con The Curious Case of Benjamin Button (2008) y The Social Network (2010). Ahora, con Mank, espera quedarse con la estatuilla por sobre Thomas Vinterberg, Emerald Fennell, Lee Isaac Chung y Chloé Zhao.

8. Regreso de Hopkins

El actor es uno de los cinco ya ganadores de Mejor Actor o Actriz, junto a Olivia Colman, Viola Davis, Frances McDormand y Gary Oldman. Sin embargo, es el único de los cinco que ya estuvo nominado el año pasado a Mejor Actor de Reparto, con la cinta Los dos papas.

9. La con más nominaciones

Mank se convierte en la séptima película en blanco y negro nominada por Diseño de Vestuario y la número 17 respecto a Fotografía desde la unión de categorías color y blanco y negro, separadas hasta 1967. Además, es la película con más nominaciones este año, siendo finalista en 10 categorías distintas.

10. La nominación de Chadwick Boseman es la séptima que se realiza de manera póstuma.

Tras su muerte en agosto de 2020, el actor norteamericano recibió la nominación por la categoría Mejor Actor, tal y como ocurrió con James Dean, Spencer Tracy, Ralph Richardson, Massimo Troisi, Peter Finch y Heath Ledger, los dos últimos ganadores de la categoría.