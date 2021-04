Son ocho las producciones que fueron nominadas a la categoría de Mejor Película para la próxima entrega de los Premios Oscar, la versión número 93 de uno de los eventos más consolidados de Hollywood y que espera consagrar a las mejores cintas del 2020.

Priyanka Chopra y Nick Jonas serán los encargados de llevar adelante la ceremonia de los premios de la Academia y que se divide en 25 categorías, dentro de las cuales también se encuentra nominada la película documental El Agente Topo dirigida por la chilena Maite Alberdi.

Sin embargo, los espectadores ya tienen una idea consolidada respecto de cuáles son los filmes favoritos para ser elegidos como Mejor Película de este 2021. Y para analizar cuál es la opinión del público, nos basamos en el listado de las cintas más populares según los sitios web de IMDB, Rotten Tomatoes y Filmaffinity (Chile).

Hay que recordar que las producciones nominadas a esta categoría son: The Father; Judas and the Black Messiah; Mank; Minari; Nomadland; Promising Young Woman; Sound of Metal; The Trial of the Chicago 7. Y la primera de ellas es precisamente una de las preferidas dentro de los portales cinéfilos para llevarse la estatuilla dorada.

IMDB (más populares)

The Father, puesto N°12

Promising Young Woman, puesto N°16

Nomadland, puesto N°26

Sound of Metal, puesto N°27

The Trial of the Chicago 7, puesto N°30

Minari, puesto N°39

Judas and the Black Messiah, puesto N°44

Mank, puesto N°65

Rotten Tomatoes (más populares)

The Father, puesto N°3

Nomadland, puesto N°5

Promising Young Woman, puesto N°7

Minari, puesto N°8

Judas and the Black Messiah (no aparece en el listado)

Mank (no aparece en el listado)

Sound of Metal (no aparece en el listado)

The Trial of the Chicago 7 (no aparece en el listado)

Filmaffinity (más votadas)