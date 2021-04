Este domingo 25 de abril se celebrará la edición 93 de los premios de la Academia y las nominadas a Mejor Película seguramente monopolizarán la conversación cinematográfica por las próximas semanas: Hablamos de Nomadland, The Father, Minari, Mank, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7, pero ¿son las únicas que valen la pena? Por supuesto que no.

Durante los más de 365 días que han pasado de la última edición de los Premios de la Academia, y que gracias al COVID-19 se sintieron aún más largos, varios estrenos podrían haber competido por más de una estatuilla. Acá una selección de algunos que fueron olvidados por los premios que celebran lo mejor del cine estadounidense y que sin duda merecen un poco más de atención.

1. The Assistant

Es difícil entender la omisión absoluta del debut de Kitty Green. Esta historia sobre una joven asistente de producción en un estudio de cine que se percata de los abusos sexuales y de poder del mandamás puede que haya sido mucho para la Academia, pero sorprende también que haya pasado por alto en casi toda la temporada de premios. Eso si hablamos exclusivamente sobre la película, porque es aún más trágica que la excelente performance de su protagonista, Julia Garner, sólo haya sido nominada a un puñado de premiaciones, pese a que desde su estreno a comienzos del 2020 (algo que sin duda le jugó en contra) se posicionó como uno de los nombres fuertes por su masterclass de actuación en The Assistant.

2. Las Niñas

La categoría de Mejor Película Internacional (que hasta 2019 se llamó Mejor Película de Habla no Inglesa) también sufre de varias ausencias, pero si hay una que llama la atención es la española Las Niñas. La película de Pilar Palomero sigue a una niña de 11 años llamada Celia (Andrea Fandos), quien está en ese momento de la vida en que las respuestas de los adultos ya no satisfacen y el mundo es una gran interrogante que es mejor recorrer con amigas. Este título arrasó en los Goya (Mejor película, guión, dirección novel y fotografía) y en el circuito de España, pero lamentablemente no ha salido de las fronteras del cine de ese país. Una pena, ya que su específica historia ubicada en el ‘92 resonará con particular fuerza en este continente y especialmente en la generación millennial.

3. Dick Johnson is Dead

Quizás nadie quiera ponerle más competencia a El Agente Topo, nuestra carta en los Oscar, pero si hablamos de ausencias, la categoría a Mejor Documental tenía mucho de donde elegir. Y una que perfectamente pudo ser incluida en la selección era Dick Johnson is Dead, con la que su realizadora, Kirsten Johnson, filmó a la vez una nada convencional carta de cariño eterno a su padre quien está perdiendo la memoria, y una extraña reflexión repleta de humor negro sobre cómo abordamos la muerte. Pero si creen que se encontrarán con un documental denso y triste, nada más lejos de la realidad: Esta es la celebración de una mujer por todavía contar su papá vivo, aunque a veces los roles entre padre e hija se inviertan.

4. La Voz Humana

Cuando se supo que el próximo proyecto de Pedro Almodóvar, un querido de la Academia, lo reuniría con la siempre apasionante Tilda Swinton en la adaptación de un monólogo teatral de Jean Cocteau, se dio por hecho que el español se subiría a buscar la estatuilla a Mejor Cortometraje. Pero, para sorpresa de todos, ni siquiera fue nominado. En La Voz Humana el director y la actriz navegan las tempestuosas tormentas de un quiebre amoroso durante una tarde en un hotel, en un corto de 30 minutos que concentra el estilo visual y las pulsiones que caracterizan al cineasta.

5. Never, Rarely, Sometimes, Always

Una de las películas del año para el mundo del cine, menos para los Oscar. El tercer largometraje de Eliza Hittman sigue a la adolescente Autumn (espléndida Sidney Flanigan) en su intento por viajar desde Pensilvania a Nueva York para poder abortar sin que su familia se entere. Filmada con una cámara que combina un realismo casi documental -que rehúye de la sensiblería y del discurso-, apesadumbrados silencios y miradas cómplices, con agudas observaciones sobre ser adolescente hoy, y que desembocan en una escena descorazonadora que le da título a la obra. Never, Rarely, Sometimes, Always recorrió a paso seguro el círculo de premios independientes de la mano de su directora y sus dos estrellas: Flanigan y Talia Ryder, de quien no hablamos acá porque su interpretación ameritaría un artículo propio.

Bonus: Para no perdérselas

Hay muchas más películas que podrían haber sido consideradas, pero los Oscar son los Oscar y por mucho que durante los últimos años den señales de que ya se respiran nuevos aires (pensemos en los premios a Parasite, The Shape of Water y Moonlight, y la nominaciones a Get Out y Black Panther, por ejemplo), su canon no es tan amplio.

Pero si soñáramos con algo más de audacia, vienen a la mente la onírica y desafiante I’m Thinking of Ending Things (Charlie Kauffman); la surrealista y aterradora His House (Remi Weekes); Da 5 Blood, el último joint de Spike Lee; la divisiva Malcom & Marie (Sam Levinson); y la mejor película del 2020, según parte de la crítica, First Cow, (de la absurdamente ignorada Kelly Reichardt).

Y junto a ellas aparecen otras que si bien se escapan del paladar de la Academia, igualmente podrían haber tenido alguna distinción en alguna categoría: On the Rocks (Sofia Coppola), The Vast of Night (Andrew Patterson), She Dies Tomorrow (Amy Seimetz), The Nest (Sean Durkin) y Palm Springs (Max Barbakow), entre otras, pero para eso están los otros premios y las recomendaciones, ¿verdad?