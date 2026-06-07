Desbordes arremete contra plan penitenciario: “Esto no es una ampliación, es una nueva cárcel”

La controversia en torno al futuro del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 continúa sumando capítulos. Luego de que la Contraloría General de la República rechazara la toma de razón del decreto impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para modificar instrumentos de planificación territorial, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiteró su oposición al proyecto y dirigió nuevas críticas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Durante una entrevista en Estado Nacional de TVN, el jefe comunal defendió su postura señalando que busca para los habitantes de Santiago el mismo criterio aplicado en otras ciudades del país respecto a la ubicación de recintos penitenciarios.

“Lo que yo estoy pidiendo para los vecinos de Santiago no es ni más ni menos que el mismo trato que para los vecinos de Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, exactamente el mismo trato. Yo no pido un trato privilegiado, pido que se nos trate igual”, afirmó.

En ese contexto, Desbordes recordó el origen del sistema de concesiones penitenciarias impulsado durante la gestión de la exministra Soledad Alvear y destacó que uno de los principios considerados entonces era emplazar estos establecimientos fuera de las áreas urbanas. “Todos fuera de los radios urbanos”, señaló al referirse a los criterios que, según indicó, guiaron ese proceso.

Respecto del proyecto que impulsa el Ejecutivo, el alcalde insistió en que su magnitud excede una ampliación del actual recinto penitenciario. “Esto no es una ampliación, es una nueva cárcel”, sostuvo, advirtiendo además sobre los efectos que, a su juicio, tendría en el entorno.

“Trae incivilidades, tráfico de todo tipo, contrabando, etcétera. ¿Quién es el que asume el intento de limpiar y ordenar el entorno? El municipio”, manifestó.

El edil también abordó su relación con el ministro Rabat y aseguró que no ha existido una instancia formal de conversación sobre la iniciativa. “Con él no hemos tenido ninguna conversación. Me enteré por la prensa de este anuncio; creo que le faltó un poquito de experiencia política”, declaró.

En contraste, valoró la comunicación que mantenía con el exministro Jaime Gajardo, pese a las diferencias de opinión que tenían sobre la materia.

Finalmente, Desbordes descartó que exista espacio para negociar el proyecto en las condiciones actuales. “No hay nada que dialogar acá, me están invitando para notificarme una situación final”, indicó.

Asimismo, señaló que mantiene una discrepancia con el Gobierno respecto a este tema y confirmó que volverá a reunirse con el Presidente José Antonio Kast durante la próxima semana para abordar la situación.