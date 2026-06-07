Formalizan a involucrados en “Operación Tokyo”: Son acusados de asociación criminal, lavado de activos, extorsión y otros delitos

Para las 11:00 horas de este domingo estaba programada la audiencia de formalización de los 17 miembros involucrados en la denominada “Operación Tokyo”.

Previo a la instancia, el fiscal Héctor Barros detalló que los individuos serán formalizados por los delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos, entre otros ilícitos.

La investigación permitió deshacer una red que estaba vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de 80 millones de dólares en Chile. En el operativo se detuvo a 19 personas; sin embargo, serán formalizados 17 de ellos.

Barros explicó que los dos restantes estaban arrestados “en situación de flagrancia y también van a ser controlados, pero están por delitos distintos porque fue la evidencia que se les encontró en el momento”.

Además, entregó detalles sobre el trabajo que hacía la organización en el país: “Yo diría que en esta organización concluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”.

“Es una investigación que está recién comenzando porque estamos hablando de cifras muy altas, son miles y millones de pesos, donde obviamente hay muchas personas que están involucradas. Nosotros hemos procedido en este caso en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura“, agregó.

El persecutor destacó que la formalización es importante dado que “es el primer gran golpe que se le pega a lo que es el lavado de activos que tiene la estructura criminal”.

“Pero no solo por las cifras que aparecen vinculadas, sino que por la cantidad de partícipes. Yo creo que esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial y lo económico. Así que por eso es que para nosotros es una investigación muy relevante”, concluyó.