Apagones alcanzarán al 66% del territorio cubano en medio de la crisis energética

(EFE) — La red eléctrica cubana enfrentará este domingo una de las jornadas más complejas de los últimos días, con interrupciones del suministro que llegarán a impactar simultáneamente al 66% del territorio nacional durante las horas de mayor consumo.

De acuerdo con las previsiones de la Unión Eléctrica (UNE), la afectación estimada será la más elevada reportada en la última semana, período en el que los cortes han permanecido por encima del 60 % de manera diaria.

Para la franja de máxima demanda, la empresa estatal calcula una capacidad disponible de 1.060 megavatios frente a un requerimiento de 3.050 MW. Este escenario dejará un déficit de 1.990 MW, mientras que la desconexión programada para evitar fallas desordenadas alcanzará los 2.020 MW.

La situación se ve agravada por la salida de servicio de once de las dieciséis unidades termoeléctricas del país debido a averías o mantenimientos.

Entre las instalaciones afectadas figura la central Antonio Guiteras, la principal generadora de electricidad de la isla, que volvió a desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional por segunda vez en la última semana.

Según informes técnicos, la mitad de las detenciones registradas este año en esa planta están relacionadas con problemas en la caldera. La UNE también reportó la paralización de 106 centrales de generación distribuida, dos centrales flotantes y dos plantas que operan con fuel por falta de combustible.

En medio de este panorama, el Gobierno cubano ha calificado la situación como “crítica“, con cortes que en La Habana superan las 22 horas diarias y que en otras zonas del país pueden prolongarse hasta dos días consecutivos.