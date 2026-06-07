RN lleva al Servel propaganda del PS con imagen alterada de Kast y exige claridad sobre el uso de recursos públicos

La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó al Servicio Electoral (Servel) fiscalizar el eventual uso de recursos públicos en una propaganda impresa del Partido Socialista dirigida contra el presidente José Antonio Kast.

El oficio fue firmado por los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán, y apunta a verificar el correcto empleo de los recursos fiscales destinados al funcionamiento de los partidos políticos.

La solicitud surge tras la difusión de un volante socialista en contra del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, que actualmente se tramita en el Congreso.

En el material aparece una imagen modificada del mandatario con una nariz alargada, acompañada de la frase “Kast miente”, junto al texto “El PS te defiende de la mega reforma”.

Desde RN advirtieron que, si bien la crítica política es legítima en democracia, ello no habilita el uso de recursos fiscales para financiar material que, a su juicio, desosta la figura presidencial y deteriora el clima de diálogo en la tramitación legislativa, según consignó La Tercera.

Schalper: “El afiche del PS es una pésima señal”

El jefe de bancada, Diego Schalper, fue directo en su crítica: “Me parece que el afiche del PS es una pésima señal. Cuando se dice que se va a ‘enrarecer el clima’ y ‘perjudicar el diálogo’, uno supone otra actitud. Con esto, esa línea argumental ha quedado desahuciada. Salvo mínimas excepciones, toda la oposición está en modo obstrucción”.

El subjefe de bancada, Eduardo Durán, apuntó al fondo de la controversia. “Más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir, resulta preocupante que un partido político utilice su estructura para difundir mensajes que no contribuyen al debate democrático ni al necesario clima de entendimiento que el país requiere”.

“Lo que corresponde es que el Servel determine con total claridad si para la elaboración y difusión de este material se utilizaron recursos financiados por todos los chilenos”, agregó.

RN pide al Servel que el gasto no sea aceptado como funcionamiento partidario

En el oficio, los parlamentarios recordaron que la Ley N°18.603 contempla aportes públicos a los partidos políticos para permitir su existencia y funcionamiento en el marco de la vida democrática, pero que dichos recursos deben emplearse bajo criterios de transparencia, juridicidad y probidad, y que su uso está sometido a la fiscalización del Servel.

En esa línea, pidieron al organismo revisar si la propaganda fue financiada, rendida o pretende ser imputada con cargo a la subvención pública que reciben los partidos.

Finalmente, RN solicitó que, de constatarse aquello, el Servel instruya que dicho gasto no pueda ser aceptado como gasto de funcionamiento partidario, por no ajustarse —a juicio de la bancada— a los fines que justifican el financiamiento fiscal de las colectividades políticas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber que los fondos públicos destinados al funcionamiento de los partidos se ocupan conforme a la ley y para fortalecer la democracia, no para promover campañas de descalificación política”, cerró Durán.