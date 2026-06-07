Arranca la votación en Perú para escoger al noveno presidente en diez años

(EFE) — La ciudadanía peruana comenzó este domingo a acudir a las urnas para escoger al próximo presidente del país, en una segunda vuelta que enfrenta a la candidata de derecha Keiko Fujimori y al postulante de izquierda Roberto Sánchez.

El resultado de estos comicios permitirá definir quién asumirá la conducción de Perú como su noveno jefe de Estado en los últimos diez años.

Más de 27,3 millones de electores fueron convocados para participar en una jornada que se inició a las 7:00 horas locales (12:00 GMT) y que se extenderá durante diez horas. Una vez cerradas las mesas a las 17:00 horas (22:00 GMT), comenzará el proceso de conteo de votos, cuyo desarrollo podría prolongarse durante varios días.

La contienda enfrenta a dos figuras vinculadas a expresidentes que marcaron la política reciente del país. Fujimori es hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por delitos de lesa humanidad y casos de corrupción. Por su parte, Sánchez es cercano al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado tras recibir una condena por el fallido golpe de Estado ocurrido a fines de 2022.