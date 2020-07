Este sábado, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga se refirió a las bajas cifras de contagios que se han registrado en la Región Metropolitana y también al descenso de la ocupación de camas UCI.

En ese sentido, el subsecretario indicó que “este descenso en la ocupación, que efectivamente estamos en el orden del 84%, 82% actualizando la cifra de hoy a nivel nacional y en un 87% en la Región Metropolitana otorga un mayor número de camas, estamos hablando ya de 500 camas disponibles para poder atender a pacientes de distintas regiones del país”.

Si bien son cifras positivas en el marco de esta pandemia, la autoridad hizo un llamado a seguir actuando con cuatela, ya que “la situación en el norte de nuestro país es diferente, allá tenemos una elevada ocupación, los casos si bien han descendido en la Región de Tarapacá y de Antofagasta, en la Región de Arica siguen subiendo y obviamente esta disponibilidad de camas que tenemos en la Región Metropolitana sirven para poder trasladar pacientes desde aquellas regiones y poder darles el cuidado que ellos requieren”.

Respecto a la situación de las camas UCI, Zúñiga explicó que “hoy día los pacientes de urgencia ya casi no quedan, existe una disminución de casi el 90% que se encontraban en ventilación mecánica en las urgencias y lo mismo también en los pabellones, donde se ha reducido de una gran forma para poder concentrar la atención dentro de las unidades de paciente crítico de los hospitales de mayor complejidad del país”.

También indicó que la ocupación de estas camas corresponde al 93% y que este porcentaje “nos deja tranquilos en que podemos de alguna forma manejarla haciendo más o menos cirugías” y añadió que “insisto, nosotros tenemos una capacidad alta de 500 camas disponibles, pero la situación del país todavía es una situación de pandemia”.

Por lo que hizo un llamado a seguir ocupando las medidas de seguridad para evitar contagios porque “en el norte del país sobre todo en donde la cantidad de contagios siguen un nivel alto y tenemos que reducirlo rápidamente para poder dar cuenta de esa necesidad de camas que van a requerir las personas del norte del país”, reiteró.

Positividad

Respecto al 15% de positividad que ha registrado el país a pesar de tener medidas estrictas de cuarentenas, toque de queda, cordones sanitarios, Zúñiga indicó que “yo no creo que algo este fallando, esto no es de un día para otro, tal como lo hemos dicho esto va a ir bajando progresivamente en la medida que la ciudadanía y las autoridades obviamente vayamos aplicando las medidas necesarias para poder pasar a un nivel menor de positividad”.

“Esta positividad va a ir bajando, eso hay que tenerlo claro pero tenemos que ir bajando con la conducta que tenemos hoy día, que es una conducta de mayor responsabilidad, de mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, y el lavado frecuente de manos, que son las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son más efectivas”, señaló.

Respeto a un eventual rebrote de contagios, indicó que “tenemos que volver hacia atrás” y comentó que tras las largas cuarentenas se están comenzando a tener efectos positivos como Punta Arenas, Temuco, Osorno y Ñuble.

Desconfinamiento

En cuanto a un eventual desconfinamiento, la autoridad señaló que ya han presentado un plan “paso a paso” y que se les ha comunicado a las distintas autoridades regionales y comunales esta medida, pero reiteró que “hoy día tenemos una situación muy distinta desde la Región de la Araucanía hacia el sur de nuestro país, una situación intermedia en el centro, y una situación de alto nivel de contagio en el norte de nuestro país. Por lo tanto uno no puede centrarse en el promedio”.

Respecto a cuándo se pondrá en marcha este plan, la autoridad explicó que “cuándo va a suceder esto es difícil determinarlo, lo que tenemos que tener claro que todas las medidas de estricto confinamiento se van a mantener por un tiempo en algunas comunas de nuestra región Metropolitana”.

“Por lo tanto, va a ser bien lento, va a ser paso a paso, va a ser con todas las medidas de seguridad que corresponden como para hacer algo de la forma más segura posible. Nosotros obviamente necesitamos que esto baje, que sigan bajando los contagios como ha ocurrido durante los últimos 33 días y en la medida que eso siga sucediendo, en la velocidad que eso se esté realizando nosotros estimamos que en pocas semanas más podremos tener un avance”, señaló.

Criterios OMS

Respecto a los criterios a seguir que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar un desconfinamiento, Zúñiga señaló que estos criterios ya están definidos y han sido informados a las distintas autoridades y que” vamos a ser lo más cautelosos posible en que todos estos pasos que vayamos recorriendo por regiones o por comunas de nuestro país, sean de la forma más segura posible como para evitar o disminuir la probabilidad de rebrote”.

“Nosotros estamos siguiendo todos los protocolos de la OMS que son por ejemplo, que haya una disminución de varias semanas en una región, en que la tasa de positividad sea inferior a 20, estamos ahora en 15, ojalá llegar a 10 lo más rápido posible y que la velocidad de contagio y la cantidad de personas que están trazadas a contactos ya identificados previamente sea superior al 80%”, explicó.

Además, indicó que cuando este desconfinamiento suceda, será de la manera más segura posible “con el objetivo de evitar o reducir el mínimo los rebrotes que vayan sucediendo”.

También explicó que “si acá llega a existir un rebrote y obviamente no tengamos esa trazabilidad, no va a haber ningún problema de la autoridad sanitaria de que podamos retroceder” y añadió que esto sucede en otros países del mundo y por lo tanto “no vamos a tener ningún complejo en hacerlo porque lo primero que está hoy día en la cabeza de las autoridades del ministerio de salud es la salud de la población. Y en eso no vamos a dudar de aplicar todas las medidas. Tanto para avanzar como también para retroceder”.

Volver a salir

En cuanto a los criterios de la OMS que indican que para desconfinar una zona, esta tiene no tiene que presentar casos de COVID-19 en 28 días, el subsecretario indicó que “efectivamente cuando uno habla de estar 28 días sin casos es algo como lo dice el consejo asesor, una zona libre de COVID pero para eso obviamente estamos hablando de etapas muy superiores”.

“Incluso se agregó una etapa, entre la cuarentena y la no cuarentena hay una etapa intermedia y eso habla de que se está actuando preventivamente en poder hacer esto lo más lento posible con el objetivo de minimizar los riesgos y darle obviamente una tranquilidad a la ciudadanía, pero una tranquilidad controlada, una tranquilidad responsable de no bajar la guardia, el llamado acá no es a dejar de ocupar la mascarilla”, reiteró.