“Aquí se ha detectado, pero no es la predominante“.

Con esas palabras, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó la presencia de las subvariantes del COVID-19 denominadas como “perro del infierno“, las cuales fueron nombradas como BQ.1 y BQ.1.1. por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Perro del infierno” ha generado una serie de importantes brotes en Europa (más del 50% de los actuales casos) y fue bautizada así en honor al perro de Ades (Dios de los muertos y del inframundo), llamado “Cancerbero’.

Ryan Gregory, académico en Biología Evolutiva en el Instituto de Biodiversidad de Ontario en Canadá, aclaró en su cuenta de Twitter que “perro del infierno” es un nombre informal y no científico. Del mismo modo, desde la OMS apuntaronn a que las variantes BQ.1 y BQ.1.1. no representan un mayor riesgo que las variantes ya conocidas del SARS-CoV-2.

Well, @WHO is sticking with Omicron for everything in circulation and continuing to refer to the Pango lineages for XBB* and BQ.1.*https://t.co/6dq6Boimip

1/3

— T. Ryan Gregory (@TRyanGregory) October 28, 2022