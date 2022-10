Investigadores de la Universidad de Columbia, la Universidad de Vermont y la Universidad de Boston publicaron el viernes pasado un estudio, en el cual concluyeron que los hallazgos "respaldan la reformulación de los síntomas posteriores a la vacunación como señales de la eficacia de la vacuna". Sin embargo, el Dr. William Schaffner explicó que "No quiero que un paciente me diga, 'Caramba, no tuve ninguna reacción, no me dolía el brazo, no tenía fiebre. La vacuna no funcionó'. No quiero que se llegue a esa conclusión”.