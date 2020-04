Por mucho teletrabajo o condiciones anormales que enfrentemos en estos días, no se puede dar pie al descuido de los niños y las actividades que realicen por internet.

Es ahora cuando nuestros hijos están más expuestos a sufrir de grooming o acoso de adultos, ya sea a través de redes sociales o de juegos en línea. Por eso, los padres tenemos que estar alerta a cuáles son los peligros que corren al momento de tener prácticamente todas las actividades académicas en línea.

¿Qué dicen los expertos?

El último informe de la PDI informó que el 2019 las denuncias por grooming y abuso sexual impropio tuvieron un aumento del 19% en relación con 2018. Ahora, la etapa de cuarentena podría repercutir también en estas cifras.

Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), entrega varias recomendaciones a los padres:

No permitir que los niños se vayan a dormir con teléfono , y menos conectados con internet.

, y menos conectados con internet. Evitar que estén solos o aislados en algún lugar de la casa con algún aparato tecnológico.

en algún lugar de la casa con algún aparato tecnológico. Dar el ejemplo: como papás es muy importante no estar conectados todo el día o publicando mucho de la vida personal.

o publicando mucho de la vida personal. No tener perfiles abiertos , en caso de abrir cuentas en redes sociales. Se sugiere tener cuentas privadas controladas por los padres.

, en caso de abrir cuentas en redes sociales. Se sugiere tener cuentas privadas controladas por los padres. Generar lazos de confianza con los niños, en caso de que sean víctimas de un abuso.

No a los perfiles públicos

Álvaro Carrasco, fundador y director ejecutivo de BRAVE UP!, una organización que previene, educa, mide y facilita la detección de casos de acoso escolar y ciberacoso a través de charlas talleres, diagnósticos y tecnología, también entrega consejos para prevenir el grooming, como no publicar fotos en perfiles públicos.

“He visto a muchas madres y padres, que felices y orgullosos de todo lo que hacen sus hijos o hijas, tienen perfiles públicos donde se suben muchas imágenes de los menores de edad. Recomendaría no hacerlo, el tener un perfil público permite que cualquier usuario acceda a ese contenido y eso es peligroso porque toda red social es pública, recomendaría publicar muy poco contenido de menores de edad en redes sociales y tener perfiles privados en caso de querer hacerlo”, indica el experto.

Por otro lado, advierte que no hay que perder de vista qué están haciendo los niños en la web. “Recomendaría siempre estar atentos y atentas a los juegos en línea, con quién están jugando, con quién están hablando, para conocer a los amigos virtuales y saber realmente quién está detrás de cada perfil. Por supuesto, al reconocer algún tipo de conducta extraña, contactar a la Policía de Investigaciones, quienes son los que efectúan todo el proceso de investigación detrás de estos casos“, agrega.

Tik Tok: La nueva red social de riesgo

Actualmente, la forma más frecuente que tienen los acosadores de acercarse a menores de edad es habitando los espacios virtuales o redes sociales donde ellos están.

Hoy día, una de las principales de ellas es Tik Tok, una red social que está muy segmentada en niños y niñas menores, fundamentalmente de séptimo a octavo básico. Se trata de un espacio perfecto para acoso virtual, dado que no es necesario registrarse. Eso permite que los adultos entren con perfiles falsos o sin perfiles.

Otra plataforma utilizada para el grooming son los juegos en línea y en comunidades virtuales, como grupos de Facebook privados, canales de Discord o grupos de WhatsApp. Esa son las formas más frecuentes: a través de redes sociales o juegos en línea.

¿Cómo evitar el grooming?

Los expertos coinciden en las precauciones: no entregar información personal en la biografía, no contar con una imagen o fotografía de perfil que sea fácil de identificar.

Si van a jugar en línea, sólo con compañeros de curso, amigos o familiares, pero no abrirse a espacios más públicos. No habitar foros donde no conozcan a todas las personas.

También aconsejan no confiar en todo lo que se dice o todo lo que hay en internet. Es relevante ser desconfiado y evitar estar conectados en espacios no seguros donde no tienen a quien recurrir.

Y lo más importante: siempre confiar en las familias, contando o hablando si han vivido situaciones de riesgos en internet para tomar las acciones legales correspondientes.

