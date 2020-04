“Me desperté y no pude saborear ni oler nada. Fue lo más intenso que he experimentado”, dice la londinense Holly Bourne.

Bourne no ha tenido los síntomas del coronavirus ampliamente reconocidos (tos o fiebre alta) y, por lo tanto, no es elegible para ser examinada por el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. Pero su experiencia de perder repentinamente su sentido del olfato, combinada con “sensaciones extrañas en la cabeza”, como dolores y agotamiento, llevaron a su médico a diagnosticarla con COVID-19 por teléfono.

Si bien aún no se han realizado estudios sólidos sobre el vínculo entre el coronavirus y el olfato, los médicos han informado anecdóticamente que perder la capacidad de oler puede estar entre los síntomas del virus. Aunque ojo: todavía no está claro qué tan extendido es y cuánto durará.

“Me siento afortunada de no tener los síntomas realmente aterradores”, dice esta mujer de 33 años. Sin embargo, ella describe su pérdida del sentido del olfato -o anosmia- como “una de las cosas más perturbadoras por las que he pasado, porque no estás en el asiento del conductor… Me siento realmente impotente y asustada”.

Además del impacto psicológico que significa haberse contagiado con un virus que podría ser mortal, Holly Bourne dice que perder el sentido del olfato quita la alegría de comer e incluso podría transformarse en peligroso.

Relata que hace unos días su novio le preguntó por qué un tubo plástico de mantequilla se estaba derritiendo en la estufa en su casa de Londres. Cuenta que ella estaba de espaldas mientras hacía sándwiches y no podía detectar el olor a quemado.

Bourne cuenta que, ante la falta de asesoramiento oficial de parte de las autoridades sanitarias, se vio en la obligación de recurrir a Google y las redes sociales para buscar respuestas, tal como lo hicieron otras docenas de personas que experimentan pérdida del olfato y han sido contactadas por CNN para este artículo. Por ello, a través de un hilo en Twitter compartió lo que encontró y reveló que muchos no han recuperado su sentido del olfato aún después de tres o cuatro semanas.

Lo que muchas personas que experimentan anosmia -o hiposmia de nueva aparición (una pérdida parcial de olor)- durante la pandemia de coronavirus quieren saber es cuánto tiempo durará o si será permanente.

La respuesta, según el profesor Steven Munger, director del Centro para el Olor y el Sabor de la Universidad de Florida, es desconocida.

“Lo que hemos sabido durante mucho tiempo es que una de las principales causas de pérdida de olfato son las infecciones del tracto respiratorio superior debido a virus, un resfriado común, influenza, un subconjunto de personas pierde el sentido del olfato, la mayoría de ellas temporalmente, pero un pequeño subconjunto pierde ese olor permanentemente”, dijo Munger a CNN.

Para que regrese el sentido del olfato, “puede llevar días, puede llevar semanas, a veces incluso lleva meses o años en raras ocasiones. A veces es gradual, a veces es todo a la vez y realmente no sabemos por qué”, agrega.

“Llevo casi dos semanas y aproximadamente el 70% de mi sentido del olfato ha regresado. Una de las fosas nasales está mejor que la otra”, dice Bourne.

Otro caso es el de Mark Driver, un enólogo de 55 años que vive en Londres, quien comenzó a sentirse mal, con tos, dolor de garganta y temperatura leve, después de entrar en contacto con un ex colega que dio positivo por COVID-19 en Dubai. Alrededor del día 8 de la enfermedad, Driver perdió el sentido del olfato. “Esto coincidió con dolores de cabeza muy severos en la parte delantera de mi cabeza, justo por encima de los ojos”, dice.

“El olor es muy importante para mi trabajo, así que me preocupé un poco de que no volviera”. Veinte días desde que enfermó, Driver dice que su cata de vinos es “pésima” y que todavía no puede oler mucho.

Por otra parte, Sian Griffiths, de 60 años, que dirige un Bed and Breakfast en Argyll, Escocia, comenzó a sentirse cansada el 28 de marzo y se dio cuenta de que había perdido el sentido del olfato al cocinar un curry al día siguiente. “Me di cuenta de que no podía saborearlo, incluso cuando inadvertidamente masticaba una vaina de cardamomo. Esto fue bastante desconcertante ya que no tenía otros síntomas como la nariz tapada”, dice.

Al igual que muchos otros en el Reino Unido, siguió las directrices del gobierno y no se comunicó con su servicio de salud local, porque no tenía tos ni fiebre. Pero ella se preocupó después de un par de días. “Traté de meter la nariz en una jarra de café, nada. Whisky, nada. Freír el tocino, ni un poco”, cuenta.

“Comer algo era muy desagradable, incluso repelente porque no podía estar segura de que lo que estaba comiendo era realmente comida”, agrega Griffiths.

La pregunta sobre si las personas están experimentando pérdida del olfato o del gusto se reduce al uso científico o coloquial de la palabra gusto, dice Munger. “Cuando los científicos hablan sobre el sabor, están hablando de lo que puedes detectar en tu boca que te da una sensación: dulzura, salinidad, amargura, acidez o umami (salado). Pero el gusto más el olor es lo que tu cerebro crea para crear función del sabor”, explica Munger.

