Ya han pasado casi tres semanas desde el retroceso de la Región Metropolitana en el plan Paso a Paso. Fue el 10 de diciembre cuando las autoridades anunciaron la fase de Transición para todas las comunas, dejando bajo cuarentena a casi ocho millones de personas durante fines de semanas y feriados.

Sin embargo, en el balance COVID-19 de este lunes, el ministro de Salud Enrique Paris destacó que “en los últimos siete días hay un aumento de 3% de casos a nivel de la RM. Aparentemente, hay un efecto positivo con respecto a pasar a la fase 2”, considerando que este indicaron nivel nacional es del 6%.

“Lo que nosotros aplicamos fue una terapia de shock en la RM al poner toda la región en fase de Transición y no comuna por comuna. Creo que afortunadamente, hasta el momento, se observó un leve incremento (de casos), una desaceleración“, declaró el secretario de Estado a El Mercurio.

En consideración de las celebraciones de fin de año y los feriados del pasado 25 de diciembre y el próximo 01 de enero, el titular de salud advirtió que “es más difícil hacer proyecciones” en la materia.

Pese a la valoración de la medida aplicada, las cifras no son homogéneas en toda la Región Metropolitana. Ya que hay comunas, como Lo Barnechea, que han registrado una disminución en la cantidad de contagios en este periodo. Pero también esta el caso de comunas como Puente Alto, obteniendo un aumento contrario al porcentaje regional.

Por otra parte, en el mismo reporte de ayer el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, se refirió a la movilidad en la fase de Transición, destacando que en este tiempo “se incrementó esta disminución de movilidad alcanzando cifras del orden de entre 45% y 50%. Evidentemente que esta reducción de movilidad esperamos que impacte de manera favorable en términos de cifras de contagio”.

El Ministerio de Transporte, durante este fin de semana del 26 y 27 de diciembre, observó una disminución en el tráfico vial del 25% (sábado) y 13% (domingo) en comparación al fin de semana anterior.

“Es relevante destacarlo porque la gente está respetando las cuarentenas y se está quedando en sus hogares“, aseguró el secretario de Transportes, José Luis Domínguez.

Ante estas cifras optimistas, expertos advierten sobre las consecuencias aún no observadas. Así lo estableció Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Universidad de Santiago, quien afirmó que “es bueno que no haya habido más aumento, pero sigue siendo aumento (…). Todavía es muy temprano para sacar conclusiones: no hemos visto las persecuciones de las fiestas“, concluyó.